ACTU
Nouveau jeu : Join Us
par Buck Rogers, email
Le jeune studio montréalais Wolf Haus Games vous propose un énième jeu de survie bac à sable, avec construction de base. En revanche, le concept est assez marrant, car dans Join Us, vous aurez la possibilité seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs de créer votre secte. On est dans le monde vidéoludique, on va ainsi faire fi des nombreux faits divers où ce cela s’est malheureusement très très mal terminé.
Votre première tâche sera bien évidemment d’endoctriner des disciples, vous aurez donc accès à divers véhicules ou animaux pour vous rendre en ville. Comme on est dans une secte apocalyptique bien belliqueuse, vous serez bien évidemment armés pour étendre votre territoire (ça me rappelle quelque chose), mais également parce que de gros jaloux comme les autochtones, la police ou le gouvernement voudront gâcher la fête.
On nous promet une personnalisation poussée de sa secte, avec son thème (ufologues, cannibales…), de même que pour ses rituels vachement flippants. Le pire étant, que finalement vous aurez peut-être "raison" dans votre délire. Join Us est attendu pour 2026 sur Steam.
Votre première tâche sera bien évidemment d’endoctriner des disciples, vous aurez donc accès à divers véhicules ou animaux pour vous rendre en ville. Comme on est dans une secte apocalyptique bien belliqueuse, vous serez bien évidemment armés pour étendre votre territoire (ça me rappelle quelque chose), mais également parce que de gros jaloux comme les autochtones, la police ou le gouvernement voudront gâcher la fête.
On nous promet une personnalisation poussée de sa secte, avec son thème (ufologues, cannibales…), de même que pour ses rituels vachement flippants. Le pire étant, que finalement vous aurez peut-être "raison" dans votre délire. Join Us est attendu pour 2026 sur Steam.