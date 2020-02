Nook Inc. a mis le paquet pour Animal Crossing New Horizons

​Le rendez-vous était pris et tous les fans d’Animal Crossing étaient devant leur écran pour le Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons . Une vidéo de 25 minutes, présentée par un Tom Nook en chemise que l’on est tous très heureux de revoir. Cette petite bouille d’amour nous a délivré un max d’informations, avant la sortie du jeu le 20 mars prochain, exclusivement sur Nintendo Switch La société Nook Inc nous propose une Formule Evasion Ile déserte, ou plutôt de tout claquer et de partir vivre sur une île déserte. C’est limite un peu le rêve de pas mal de monde non ? Une île avec ses plages, ses collines et falaises, sa végétation changeante en fonction des saisons, sa faune qu’elle soit sur terre ou dans l’eau, etc. Tout est là comme d’habitude, on retrouve tout ce qui fait le sel de la série, son côté feel good.Tom Nook nous propose une vie insulaire, où il sera question de choisir son île, son hémisphère et de planter sa tente. Jusque-là, pas trop de surprise par rapport à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. Par contre, on découvre tout cela plus en détails et c’est vraiment très joli. Il sera question d’effectuer les activités que les joueurs et joueuses d’Animal Crossing connaissent déjà bien et de kiffer sa vie et ses voisins. Et surtout, de vivre où l’on souhaite !Au tout début, on devra choisir l’emplacement de sa tente, et même celle des deux autres habitants. Un tout petit village ? Ou chacun dans son coin ? A vous de choisir. Et Tom Nook Inc invitera d’autres personnes au fur et à mesure du temps de jeu et de l’avancement dans ce que l’on pourrait appeler, notre nouvelle vie. Il sera aussi question de craft avec Tom Nook, qui nous apprendra à fabriquer divers objets, avant de pouvoir les acheter plus tard dans son magasin.La vidéo annonce d’ailleurs que les bâtiments seront bien présents dans le jeu, à commencer par notre maison. Vivre dans une tente, c’est cool, mais une grande maison, c’est mieux. Et c’est aussi l’occasion de voir que les développeurs ont repensé un peu la manière d’installer nos petites affaires. Concernant les autres bâtiments, on retrouvera le musée, l’atelier de couture, une boutique ou encore un camping.Les choses à faire sur l’île sont assez variées et on pourra aussi faire des excursions pour trouver de nouvelles choses sur une autre île. Et si à un moment, on en a un peu ras le bol de notre île, il sera possible de la métamorphoser, en creusant une rivière, en installant un escalier, un pont, ou tout autre chose. C’est vraiment chouette, et le NookPhone permet aussi de découvrir encore plus d’activités.Bref, Animal Crossing : New Horizons s’annonce bien comme les autres épisodes de la série, mais avec bien plus de fonctionnalités, qu'il est compliquée de détailler dans en ne voyant qu'une simple vidéo de 25 minutes. En plus de cela, Nintendo compte bien faire des mises à jour gratuites au fil du temps. Rendez-vous le 20 mars et dans ces eaux-là pour le test complet.