No Man's Trash

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
La nouvelle mise à jour de l'infatigable No Man's Sky s'appelle Remnant et va vous faire jouer les éboueurs du futur. Certaines planètes sont recouvertes de déchets industriels et c'est à vous de les nettoyer en construisant des usines de traitement et de recyclage. Pour les transporter, vous pouvez utiliser un camion-benne et/ou un gravity gun. Attention : certains déchets sont hautement volatiles. Le tout est dispo dès à présent sur Playstation, Xbox, PC, Mac et Switch. C'est limite d'actualité comme mise à jour : les joueurs en sont réduits à fouiller les décharges pour trouver des composants PC.

