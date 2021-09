No Man's Sky : Sur Les Frontières

La 17ème mise à jour de No Man's Sky vient de tomber et elle s'appelle Frontiers . La grosse nouveauté est la présence de colonies peuplées d'extraterrestres sur les planètes. Et vous pouvez aussi faire la votre et en devenir le maire ! Il faut construire les batîments, repousser les attaques ennemies et s'occuper de la petite vie de vos habitants. C'est limite un jeu dans le jeu avec gestion de l'économie, du moral et des ressources.Entre deux disputes de vos citoyens, allez faire un tour dans l'espace pour admirer les nouvelles nébuleuses ou élevez un familier monstrueux. Comme toujours, le jeu est à -50% pendant deux semaines et tout ce contenu est accessible en mode VR. On est arrivé à un point où NMS n'est pas juste un bac à sable. C'est un bac à sable de bacs à sable et on est curieux de voir jusqu'où Hello Games va pousser les choses.