No Man's Shipbreakers
par CBL, email @CBL_Factor
La précédente mise à jour de No Man's Sky a introduit la possibilité de créer ses propres vaisseaux et la communauté s'est bien lâchée. Jugez plutôt. Elle a aussi introduit la possibilité de faire des sorties dans l'espace, les fameuses space legs chères aux alpha-testeurs de Star Citizen. No Man's Sky a décidé d'en remettre une couche avec l'expédition Breach qui vient de sortir. Elle nous envoie dans une zone désolée de l'univers remplie de carcasse de vaisseaux qu'on peut désassembler pour en récupérer les pièces qui peuvent servir de modules pour son vaisseau. Comme d'habitude, c'est gratuit et le jeu est en promo à -60%.