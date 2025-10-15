ACTU
No, I’m not a Human a hébergé 500 000 visiteurs
par Buck Rogers, email
C’est quand même assez fou qu’un studio indépendant, qui plus est avec un jeu de niche, ait vendu 500 000 exemplaires de leur production en un seul mois sur Steam. Aux dernières nouvelles, No, I’m not a Human le jeu atypique de Trioskaz s’était écoulé à 100 000 copies en quatre jours. C’est l’éditeur Critical Reflex qui doit se frotter les mains, vu que l’année dernière c’était avec Mouthwashing de Wrong Organ qu’ils avaient fait la surprise. Et même là, le titre d’horreur psychologique n’aura atteint les 500 000 exemplaires qu’en février de cette année.
Inutile de dire que les premiers surpris de ce succès sont les développeurs eux-mêmes : « C'est surréaliste de voir autant de personnes jouer à votre jeu, dessiner des tonnes de fan-arts incroyables et en discuter en ligne. Un contraste saisissant entre la connexion humaine et un jeu sur l'isolement. ». Même s’il faut reconnaître que No, I’m not a Human a bénéficié d’un très bon bouche à oreille, mais surtout d’un engouement de la scène des streamers, youtubeurs et autres influenceurs. Tant mieux pour eux.
Bien qu’ils prévoient forcément de continuer le suivi du jeu, ils ont également l’intention de l’étoffer en ajoutant douze nouvelles personnes que l’on pourra accueillir (ou non) chez nous. Ils seront inspirés de donateurs du site Web de financement participatif Patreon qui les avaient soutenus depuis le tout début. Vous pourrez également trouver dans la galerie de Factor, des œuvres de fans inspirés par le titre partagé par Trioskaz.
