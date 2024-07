Nintendo veut nous donner un sourire pour l'éternité

Après une très courte campagne marketing pour faire monter la sauce il y a quelques jours, Nintendo a enfin levé le voile sur ce mystérieux Emio. Au final, il s'agit d'un nouvel épisode de la série Famicom Detective Club, appelé Emio - L'Homme au sourire : Famicom Detective Club . Si cela ne vous parle pas du tout, je vous laisse lire le test de Billou concernant Famicom Detective Club: The Missing Heir et sa préquelle Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind , sortis en mai 2021 sur Switch.Dans les grandes lignes, nous avons devant nous une nouvelle aventure sous forme de visual novel, un genre fonctionnant hyper bien au Japon, et ayant quand même sa petite communauté de fans en occident. Cette fois-ci, l'histoire sera centrée sur une légende urbaine (totalement inventé par Nintendo), mettant en avant un tueur en série qui, après avoir tué sa victime, lui donnait un "sourire pour l'éternité" en leur posant un sac en papier sur la tête, avec un très grand sourir dessiné dessus... Un peu flippant hein ? Mais 18 ans plus tard, l'agence Utsugi revient sur l'enquête, qui n'avait mené nulle part à l'époque, suite à un nouveau crime avec la même mise en scène.Pour cette suite, c'est une nouvelle fois Yoshio Sakamoto qui sera aux commandes, lui qui est chez Nintendo depuis 1982 et qui a principalement travaillé sur les séries Metroid, Wario Ware et Famicom Detective Club. Un vieux de la vieille qui a ce projet en tête depuis quelques années et qui est, au passage, un fan d'histoires d'horreur. Et le PEGI 18 n'est pas là pour rien apparement.Bref, ça fait plaisir de voir que Nintendo est une de ces sociétés de jeux vidéo générant des millions, mais n'hésitant pas à prendre quelques risques artistiques (honnêtement, faut pas s'attendre à des ventes stratosphériques). Et la bonne nouvelle, c'est que Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club débarque sur Switch dès le 29 août prochain ! En attendant, la fiche du jeu propose une petite énigme sympa et pas mal d'informations.