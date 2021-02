Nintendo : les voyants sont verts fluos

La fin d’année fiscale approche, mais il est pour l’instant temps pour Nintendo de faire le point sur ses chiffres sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2020. Et si cette année a été une catastrophe pour bon nombre d’entreprises, ce n’est clairement pas le cas pour Nintendo, qui affiche une santé financière au top, des records de partout et des objectifs qui font rêver.Les résultats sont disponibles par ici , mais autant vous faire un gros résumé, parce que tout le monde n’aime pas les documents blindés de chiffres, surtout quand ça parle de milliards de yens. Concrètement, Nintendo annoncepour cette période s’étalant sur, je le rappelle, seulement 9 mois. Là où c’est totalement fou, c’est que le, alors que l’année n’est pas terminée. De fait, le bénéfice net s’envole lui aussi, et, et va donc pulvériser l’année passée qui était à un peu plus de 2 milliards, mais surtout son record personnel de 2,2 milliards pour l’année 2008.Du côté hardware, Nintendo s’est plutôt débrouillé sur les trois premiers trimestres d’année fiscale en distribuant avec pas moins de 24,1 millions de Switch dans le monde, dont 7,33 millions pour le modèle Lite, preuve qu’il a trouvé sa place. À titre de comparaison avec l’année 2020, c’est un bond de 35,8%. Et si jamais ce type de période ne vous parle pas, copain Oscar Lemaire annonce que pour l’année 2020 (civile, donc de janvier à décembre), la Switch s’est vendue à 27,4 millions d’unités, soit mieux que la meilleure année de la PlayStation 4 (19,4 millions) et surtout, mieux que la meilleure année de la Wii et ses 24,8 millions d’exemplaires.Au total,(dont 13,53 millions de Switch Lite) au 31 décembre 2020, et se place en 4ème positions dans l’histoire de Nintendo, derrière le trio de tête formé de la Nintendo DS (154,02 millions), de la GameBoy (118,69 millions) et de la Wii (101,63 millions). Autant dire qu’elle vient de dépasser la Nintendo 3DS (75,94 millions) et que la Wii U n’est plus qu’un vieux souvenir (13,56 millions). Si on aligne les trajectoires de vente, la Switch est bien partie pour dépasser la Wii dans les années à venir.Pour ce qui est des jeux, Nintendo annonce avoir écoulé 176,10 millions de titres de Q1 à Q3 2021, soit 43% de mieux que 2020, avec un pic à 75,85 millions de jeux entre octobre et décembre 2020.. C’est 5 fois plus que la Wii U, mais encore derrière le duo Nintendo DS (948 millions) et Wii (922 millions). Ce qui est tout de même assez incroyable pour une console qui va souffler sa 4ème bougie le 3 mars prochain.Les jeux Nintendo se vendent évidemment extrêmement bien, comme l’insolent. Oui, vous avez bien lu. Concrètement, c’est 3,1 millions d’exemplaires tous les mois. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter, ce qui en fera le jeu le plus vendu sur Switch. Une place pour l’instant gardé par. Et si on rajoute les 8,45 millions de la version Wii U, on arrive à 41,86 millions, ce qui en fait le Mario Kart le plus vendu de l’histoire de la série. Vous attendiez un Mario Kart 9 ? Attendez-vous plutôt à un DLC. En fait, tous les gros jeux Nintendo sont en nette progression par rapport à l’an passé, que ce soit, tandis que Pokémon Épée et Pokémon Bouclier vient tout juste de dépasser les 20,35 millions d’unités. Bref, voici un récap, avec les chiffres arrêtés au 31 décembre 2020 :Autre fait intéressant, les ventes de l’eShop sont elles aussi en forte hausse d’un point de vue du chiffres d’affaires, avec 2 milliards d'euros (+104,9%). En 2019, on comptait 28,6% de jeux achetés via l’eShop. En 2020, c’est pas moins de 40,9%. Nul doute que l’effet confinement a eu du bon sur ce point.Et histoire de terminer l’année fiscale en beauté, tout en débutant la nouvelle de la meilleure des façons, Nintendo compte proposer deux packs de sa console, avec une toute rouge pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury (12 février) et un pack plus classique mais tout aussi classe pour accompagner Monster Hunter Rise (26 mars). À noter que Nintendo compte sur les bonnes ventes de Buddy Mission BOND , un titre développé par Koei Tecmo et prévu uniquement pour le Japon, mais aussi avec Story of Seasons : Pioneers of Olive Town et Bravely Default II J’en profite aussi pour placer ce thread d’Oscar Lemaire , qui balance aussi pas mal d’informations, notamment sur les titres les plus vendus de l’histoire chez Nintendo, avec par exemple Mario Kart 8 Deluxe qui se place 4ème, tandis qu’Animal Crossing : New Horizons est pour l’instant 6ème. Ou encore le fait de retrouver déjà 5 jeux Switch parmi les 20 meilleures ventes de l’histoire au japon (pas que chez Nintendo donc).