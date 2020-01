Ninja Theory annonce Project : Mara

​Il semblerait que Ninja Theory se soit trouvé une spécialité : celle de faire des jeux traitant des troubles psychologique. Si nous sommes passés par la psychose avec l’excellent Hellblade: Senua's Sacrifice , et que l’on y retournera bien volontiers avec sa suite, Senua's Saga: Hellblade II , on fera bientôt la connaissance d’une autre forme de trouble via un autre jeu, pour l’instant mentionné comme étant le Project : Mara Et c’est via un reportage maison,, que Tameem Antoniades (directeur créatif) et Dominic Matthews (directeur commercial), nous dévoile tout cela. Alors bon, pour l’instant, rien est encore bien prêt et on sent bien que Ninja Theory souhaite juste rassurer les fans, surtout suite au rachat de Microsoft et à la sortie prochaine de – tout le monde s’en fout déjà - Bleeding Edge . Les britanniques semblent avoir compris qu’ils ont de l’or dans les mains, et qu’il vaudrait mieux l’utiliser pour cela, plutôt que de bosser sur des titres multijoueur.Bref, ce petit reportage nous dévoile Project : Mara qui, s’il reste dans le difficile thème de la maladie mentale, changera par contre radicalement d’ambiance par rapport à Hellblade. Exit les tresses, les peintures de guerre et les pictes, et retour à notre réalité. Tout se déroulera à notre époque et, comme pour bien montrer qu’ils ne feront pas de titre AAA, Project : Mara a la particularité de ne propose qu’un seul et unique personnage, dans un seul et unique lieu. On verra ce que ça donne, mais les développeurs ont l’air assez confiant sur le sujet. Evidemment, pas de date de sortie.Le studio de 120 personnes (dont 40 pour Hellblade II), travaille aussi sur un autre projet, The Insight Project . Pour l’instant, la forme et le contenu restent assez troubles, mais l’idée est de rapprocher les artistes et les chercheurs dans le domaine de la santé mentale et des souffrances psychologiques, afin d’offrir quelques expériences. Peut-être un projet en VR, ce qui ne serait pas si idiot, surtout lorsque l'on voit la maîtrise de la VR pour Hellblade.