Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

News Tower sort d'accès anticipé

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Des fois j'ai l'impression que les développeurs lisent dans mes pensées. Prenez News Tower par exemple. Il combine deux de mes passions : un jeu de gestion inspiré du vénérable Sim Tower et le journalisme. Dans le premier jeu de Sparrow Night, on doit gérer son journal dans le New York des années 30 : construire ses locaux, engager des journalistes, décider de la ligne éditoriale, jongler entre les différentes factions politiques et dévorer la concurrence (la méthode Factornews : attendre qu'elle disparaisse).

C'est en 2D mignonne comme tout et accompagnée d'une bande-son jazzy. Le tite a passé pas mal de temps en évaluation précoce mais la version finale vient de sortir sur Steam pour moins de 20 balles. Il y a même une version Mac ! Ca tourne sans problème sur Steam Deck mais il est recommandé de le connecter à un grand écran pour ne pas se péter les yeux. Et oui, il faut être un peu taré pour vouloir passer son temps à libre à s'occuper d'un journal fictif quand on passe déjà son temps libre à s'occuper d'un journal réel.



Rechercher sur Factornews
 
 