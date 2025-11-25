ACTU
News Tower sort d'accès anticipé
par CBL, email @CBL_Factor
Des fois j'ai l'impression que les développeurs lisent dans mes pensées. Prenez News Tower par exemple. Il combine deux de mes passions : un jeu de gestion inspiré du vénérable Sim Tower et le journalisme. Dans le premier jeu de Sparrow Night, on doit gérer son journal dans le New York des années 30 : construire ses locaux, engager des journalistes, décider de la ligne éditoriale, jongler entre les différentes factions politiques et dévorer la concurrence (la méthode Factornews : attendre qu'elle disparaisse).
C'est en 2D mignonne comme tout et accompagnée d'une bande-son jazzy. Le tite a passé pas mal de temps en évaluation précoce mais la version finale vient de sortir sur Steam pour moins de 20 balles. Il y a même une version Mac ! Ca tourne sans problème sur Steam Deck mais il est recommandé de le connecter à un grand écran pour ne pas se péter les yeux. Et oui, il faut être un peu taré pour vouloir passer son temps à libre à s'occuper d'un journal fictif quand on passe déjà son temps libre à s'occuper d'un journal réel.
