Netflix se prend pour Quantic Dream

La rumeur courait depuis quelques temps mais c'est désormais officiel : Netflix va se lancer dans le jeu vidéo. Pour se faire, la firme de Los Gatos a embauché Mike Verdu en temps que Vice President Of Game Development. C'est un vétéran du milieu qui a passé ces deux dernières années à convaincre les développeurs de créer des jeux pour la plateforme Oculus. Auparavant il a fait ses armes chez EA et Zynga en supervisant la création de jeux mobile.Et Netflix veut aller vite. Les jeux en question devraient arriver l'année prochaine et seront inclus dans l'abonnement de base. Netflix a déjà créé quelques simili-jeux sous forme de films/series interactifs comme Bandersnatch et Puss In Book: Trapped In An Epic Tale et il ne serait pas bien dur d'adapter Dragon's Lair ou Night Trap en utilisant le même principe. Netflix a d'ailleurs adapté le Minecraft Story Mode de Telltale et c'est probablement la voie que Netflix suivra pour les futurs jeux en question afin qu'ils tournent sur tout et n'importe quoi y compris les machins ultra-limités type Roku. Voilà qui fera plaisir à notre expert ès FMV , billou95.