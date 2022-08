Netflix : les jeux dans le nuage

Le saviez-vous ? Il y a des jeux sur Netflix . Apparemment non vu que selon Apptopia , seul 1% des des abonnés y jouent. Cela fait quand même 1,7 million de personnes ce qui ne doit pas être loin du nombre d'utilisateurs de Stadia.Je mentionne le service de Google car il semble que Netflix ne veut pas se limiter aux jeux mobile mais compte aussi proposer des jeux tournant dans le nuage si on en croit les offres d'emploi publiées récemment . Ca aurait aussi netttement plus de sens que des jeux mobile natifs vu l'expérience du géant en matière de diffusion vidéo et l'omniprésence de son appli sur tous les appareils connectés.Si Stadia ne semble pas décoller, les concurrents se comportent plutôt bien : GeForce Now a passé la barre des 14 millions d'abonnés en décembre et 10 millions de joueurs utiliseraient Xbox Cloud. Il faut dire que le premier permet d'utiliser les jeux qu'on a déjà achetés et que le second est inclus dans le Game Pass Ultimate. Mais surtout dans les deux cas les développeurs n'ont rien besoin de faire pour faire tourner leurs jeux sur ces services.Ce ne sera pas le cas de Netflix qui ne pourra pas se reposer sur le catalogue existant : il faudra porter les jeux pour la plateforme de Netflix ( une des offres d'emploi mentionne la création d'un SDK) et donc convaincre les éditeurs et développeurs de le faire, probablement à grands coups de dollars. A noter que Netflix pourrait tout simplement louer les services de Google pour bâtir son offre mais Netflix a tellement investi dans AWS qu'ils doivent préférer rester sur les serveurs d'Amazon.Il n'est d'ailleurs pas impossible que la solution de Netflix repose d'ailleurs sur Luna, la formule de cloud gaming d'Amazon