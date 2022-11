NetEase a une petite faim de Rebel Wolves

On vous avait annoncé en février dernier que l'ancien directeur du jeu The Witcher 3 , avait fondé Rebel Wolves , avec d'anciennes grosses têtes de chez CD Projekt RED . Depuis, nous attendions sagement des nouvelles sachant que la fine équipe était sur le début du développement avec l' Unreal Engine 5 d'un RPG dark fantasy où la narration et les choix du joueur prendront une grande place.Ce qu'ils sont en train de mijoter à l'air d'être convaincant, en tout cas suffisamment pour que NetEase leur file du pognon pour devenir leur actionnaire et partenaire. On ne connaît pas le montant des fonds, mais on sait que la société chinoise a obtenu une participation minoritaire, ce qui laissera le studio polonais indépendant du côté créatif comme opérationnel, tout en conservant les droits de sa future propriété intellectuelle. Apparemment Simon Zhu , président des partenariats et des investissements mondiaux de NetEase Games, comme Konrad Tomaszkiewicz PDG et directeur du jeu de Rebel Wolves ont l'air très satisfait de cet accord.