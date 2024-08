NBA 2K25 shoot dans le réalisme

Ca fait un petit moment qu'on a pas parlé basket sur Factornews, et j'avoue que NBA 2K25 me tape un peu dans l'oeil. Sans trop de surprise, le titre de Visual Concepts et 2K Games pousse les potards encore plus loin que pour les épisodes précédents. Et si vous pensez comme moi que le basket est le plus beau sport du monde, cette version 2K25 devrait aussi vous intéresser un peu.Globalement, en tout cas pour cette première annonce, le jeu reprend son système ProPlay qui a débuté sur NBA 2K24 , et qui pourrait se résumer à : plus de réalisme pour n'importe quel joueur ou joueuse sur le parquet. Concrètement, il s'agit d'une technologie permettant de faire de la motion capture un peu plus facilement, puisqu'il suffit d'analyser des images provenant directement des matchs NBA et WNBA. Un gain de temps considérable qui se traduit évidemment par une tonne d'ajouts dans le jeu.Les équipes de Mike Wang (directeur du gameplay) annoncent quelques chiffres assez hallucinants : 9 000 nouvelles animations ajoutées, dont 1 500 focalisées sur les dribbles, 1 100 pour les tirs de la plupart des joueurs de la saison 2023/24, un peu plus de 1 300 animations de mouvement sans ballon, et 150 nouveaux styles de mouvements personnalisés pour coller à votre propre style. À voir ce que ça peut donner quand on contrôle un joueur, mais ce sera toujours très appréciable de voir les coéquipiers ou adversaires bouger d'une façon plus "comme à la TV".Aussi, et comme n'importe quel jeu de sport, le principal défaut ne vient pas de la coup de cheveux de tel ou tel joueur, mais plutôt de l'IA un peu bizarre. Dans NBA 2K24, les joueurs CPU était un peu bourrins défense ou beaucoup trop précis dans des situations de tirs où même Steph Curry aurait du mal. Pour cette nouvelle édition, un réaquilabrage a été fait, pour coller un peu plus au réalisme d'un match. On verra ça sur le terrain en plein game 7 de playoff.Mais pour envoyer des crossovers à la Anthony Edwards, il va falloir patienter jusqu'au 5 septembre prochain, date à laquelle NBA 2K25 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Oui, pas de version PS4, Xbox One ou Switch, faut arrêter de déconner. Et pour nous faire patienter, 2K Games partage une jolie roadmap avec des informations toutes les semaines. Ce sera parfait entre deux matchs de basket aux Jeux Olympiques 2024.