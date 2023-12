Naughty Dog ferme le GaaS

A l'origine The Last Of Us Part II devait avoir un mode multi. Ce dernier est devenu un jeu à part entière plus ou moins annoncé durant le Summer Games Fest 2022. Le jeu aurait du être aussi gros que les autres productions Naughty Dog. En mai 2023, Sony réévaluait le projet et plusieurs devs étaient réassignés à d'autres projets. En octobre 2023, le développement était mis en pause . Naughty Dog vient d'annoncer que le jeu est purement et simplement annulé L'explication donnée est que pour faire un jeu de cette envergure, il faudrait dédier entièrement Naughty Dog à cela et transformer le studio en machine à jeux-service comme l'a fait Bungie. Naughty préfère faire des jeux solo. Ca tombe bien : nous aussi. Ca aurait vraiment moche de voir un studio talentueux se perdre dans les enfers du jeu-service. On imagine que Sony a eu son mot à dire dans la décision vu qu'ils ont tranché dans le vif niveau jeux-service