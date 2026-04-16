Nouvelle vague de sorties ce 16 avril, avec trois jeux qui n’ont pas grand-chose en commun mais qui attirent chacun l’attention chacun à leur manière. Parmi eux, MOUSE: P.I. For Hire
, Cthulhu: The Cosmic Abyss
et PRAGMATA
qui viennent proposer des expériences très différentes, avec trois univers et trois approches.
MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire
, développé par Fumi Games
et édité par PlaySide
, ce FPS au style cartoon noir est disponible depuis aujourd’hui sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et Steam. Les premiers retours sont globalement très positifs. On y salue sa direction artistique inspirée des cartoons des années 1930, son gameplay nerveux, tout comme son ambiance et son level design
. En revanche, plusieurs critiques pointent une histoire assez bateau et des phases de combat parfois très exigeantes, ou plutôt peu accessibles .
Cthulhu: The Cosmic Abyss
Également disponible ce jeudi, nous avons Cthulhu: The Cosmic Abyss
, développé par Big Bad Wolf Studio
et édité par Nacon
. Le jeu, qui arrive sur PS5, Xbox Series et Steam, a quant à lui des retours qui soulignent une ambiance lovecraftienne réussie, une enquête intrigante et une narration immersive. Toutefois, ils retiennent également quelques problèmes techniques et un gameplay qui peut s’avérer parfois inégal.
PRAGMATA
Enfin, PRAGMATA
, réalisé par Capcom
, arrive sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et Steam. Le jeu d’action-aventure de science-fiction se distingue par son odyssée lunaire et ses mécaniques mêlant action et hacking
. Les premiers retours évoquent cette fois-ci un gameplay original et des idées intéressantes, notamment au niveau de la coopération entre les deux protagonistes, mais ils critiquent un scénario jugé trop en retrait, un rythme inégal et une interface parfois confuse.