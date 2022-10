Moss: Book II arrive sur PC

Cet été, alors que la chaleur ne se prêtait pourtant pas vraiment à la pratique de la VR, on vous disait le plus grand bien de Moss: Book II et par extension de Moss tout court . Les jeux de Polyarc restent parmi les meilleures expériences de réalité virtuelle à l'heure actuelle, et le plus gros reproche que l'on pouvait adresser à la deuxième moitié des aventures de Quill était son exclusivité PSVR et Quest. Bonne nouvelle et bonne surprise, la petite souris a réussi à se frayer un chemin jusqu'à Steam , et le jeu est désormais accessible à tous ceux qui n'envisagent la VR qu'avec le casque relié à leur PC.