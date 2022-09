Morning Gloomwood

Après des années d'attente, de rendez-vous manqué , de reports de dernière minute , il faut croire que Dillon Rogers, David Szymanski, Dave Oshry et toute la famille de New Blood Interactive n'en pouvaient plus d'attendre puisqu'ils viennent de publier la version en accès anticipé de leur Gloomwood avec quelques heures d'avance - pour ne pas se faire voler la vedette par les annonces relatives à Cyberpunk 2077 En échange d'une quinzaine d'euros (prix de lancement, ça augmentera d'ici la sortie de la version finale) et d'à peine 400 et quelques Mo sur votre disque dur, vous pourrez donc découvrir les premières zones de ce "Thief avec des flingues", une immersive sim gothique et un peu horrifique qui vous laissera explorer ses grandes zones à votre guise, que vous préfériez avancer dans les pas de Garrett et la jouer furtif ou au contraire foncer tête baissée et planter et flinguer tous les adversaires que vous croiserez.New Blood n'indique pas exactement combien de temps durera l'early access mais ils estiment qu'il y en a encore pour un à deux ans de développement avant que le jeu n'arrive en version finale.