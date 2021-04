Monster Hunter Digital Event : le gros résumé

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Aujourd’hui s’est donc déroulé le Monster Hunter Digital Event, principalement centré sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et Monster Hunter Rise . Ne vous attendez pas à une surprise en fin d’émission, Capcom n’en avait pas en stock. Et comme à 16h, tout le monde est au (télé)travail, voici le gros résumé de ce petit événement !On débute avec la troisième bande-annonce pour, attendu pour le 9 juillet prochain suret. Pour information, il fait bien suite au premier épisode sorti sur Nintendo 3DS, Android et iOS en 2016, mais il n’est franchement pas indispensable d’y avoir joué pour profiter de ce second épisode. Concrètement, on retrouve le même monde et la même direction artistique.L’histoire se focalise sur une légende, celle d’un Rathalos né sans pouvoir voler, mais aussi, très loin d’être inoffensif. Certains personnages du village Mahana savent qu’il est aussi annonciateur de la fin du monde, comme le veut cette vieille légende. Évidemment, il y aura tout un tas de rebondissements avec des méchants souhaitant se servir de ce mignon Rathalos dans le but d’utiliser ses pouvoirs. Quant à nous, les gentils petits villageois, on partira à sa recherche, mais surtout se bastonner contre tout un tas de monstres et comprendre ce qui se passe !Pour le reste, on apprend que les combats reprennent tous les bons points du premier épisode, tout en ajoutant un paquet de bonnes idées. On a donc droit à du tour par tour, avec aussi une trinité dans le choix de certaines attaques. Par exemple, “la Vitesse bat la Force, la Technique bat la Vitesse et la Force bah la Technique”. Du classique mais de l’efficace ! Les autres petites choses sympas tiennent par exemple dans le fait de pouvoir cibler une partie précise d’un monstre pour l’attaquer, dans le but par exemple de le rendre immobile ou de le faire descendre au sol. Il y a aussi un principe d’attaque double, voire plus, en appelant un personnage d’aide, sans oublier tout ce qui est autour de l’amitié entre nos personnages. Bref, tout ce qu’il faut pour en faire un bon petit JRPG !Capcom oblige, une tonne de cosmétiques numériques accompagneront la version Deluxe du jeu, tout comme quelques bonus de précommande. Pour rappel, voici le lien pour le préco sur l'eShop et voici celui pour la version Steam Le gros plat de résistance est évidemmentde notre test est par ici ), et prévu. Une nouvelle bande-annonce nous a permis de découvrir que ce nouveau contenu arrivera dès demain, et gratuitement. Et voici les monstres qui arriveront :À noter qu’il y aura aussi de nouvelles quêtes Villages et Grand-Camp, notamment pour les monstres supérieur, que le Magnamalo pourra se pointer en quêtes de Calamité, que le Rang Max de chasseur sera débloqué, qu’il y aura donc pas mal de nouvelles armures et même la possibilité de faire grimper nos chiens et chats au niveau 50.Je ne vous fait pas la liste, c’est assez énorme pour nous laisser le temps de nous bastonner en solo ou en multi, en attendant la Vers. 3.0, attendue pour la fin mai.Enfin, un petit mot quand même pour le contenu pas gratuit, puisqu’il Capcom va aussi rajouter pas mal de coiffures et autres skins dans l’eShop. Tout cela sera à petits prix, mais pas gratuit quand même. C’est dommage.Si vous souhaitez tous les petits détails, voici le Direct en entier, et sous-titré en français.