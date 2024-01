Mommy says I'm spatial

Sans crier gare, Apple a annoncé la date de sortie de son casque Vision Pro : les précommandes débuteront le 19 janvier et le casque sortira le 2 février aux US à $3499. Selon Apple , le bousin tient 2,5H en lecture vidéo même avec la batterie externe. Ce n'est pas assez pour regarder un Scorsese mais ça suffit pour regarder le Steve Jobs de Danny Boyle.Les développeurs peuvent préparer leurs applis pour le casque et il leur est interdit de parler d'augmented reality (AR), virtual reality (VR), extended reality (XR), ou de mixed reality (MR). Non monsieur. Chez Apple on fait du spatial computing. On a limite envie qu'ils se plantent afin que les marketeux de cette boite redescendent sur terre. En attendant ils pondent des pubs diffusées pendant la finale du championnat universitaire de football US. Apple a de l'ambitieux et s'en donne les moyens.