ACTU Moins de 18 ou plus de 18 ? CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Je vous propose un petit jeu. Je vais nommer une série de jeux Steam sortis récemment et sans regarder sur la boutique de Valve, vous devez deviner s'il s'agit de jeux de cul ou pas. Voici la liste.



Chubby Story

Amazons VS Zombies

A Bumpy Ride

Gamble With Friends

College Roommates

Train Your Fingers

Rapid Fire Girls

Made In Glory Hole

Sweet Valentine Chocolatier

The Woman Above

