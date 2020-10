MK11 se rend beau

NetherRealm continue de bosser sur Mortal Kombat 11 en sortant lequi comportera trois nouveaux personnages : Mileena (la version démonique de Kitana qui ferait bien de garder son masque par les temps qui courrent) Rain et Rambo. Sylvester Stallone reprendra même du service pour faire les voix du personnage. Les précédents DLCs de MK11 avaient déjà ajouté Terminator et RoboCop donc on se dirige lentement mais surement vers un Broforce du jeu de combat.Le 17 Novembre sortira Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS5, PS4, PC, Stadia, Xbox Series O/S/X 117 et Switch. Il comportera le jeu de base, l'extension Aftermath et les deux Kombat Packs pour un total de 37 personnages jouables. Sur PS5/XSeX, le jeu bénéficiera de graphismes améliorés et tournera en 4K mais pas trop vu qu'il est question de "résolution dynamique". La bonne nouvelle est que si vous prenez cette édition Ultimate sur PS4 ou XO, la mise à jour sera gratuite. L'autre bonne nouvelle est que même ceux qui ont le jeu de base auront aussi le droit à une mise à jour gratuite contrairement à d'autres . Il y aura aussi du Krossplay (sic) permettant aux joueurs Xbox et Playstation de se mettre sur la gueule quelle que soit la génération de console.