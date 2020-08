Control : à fond dans le cross-gen mais pas trop

Le 27 Aout le DLC AWE sortira pour les gens qui ont acheté le jeu sur l'EGS, PS4 ou XO

Le même jour, Control Ultimate Edition sortira sur Steam et comprendra le jeu et son DLC pour 40 euros

Control Ultimate Edition sortira après le 10 Septembre sur l'EGS, PS4 ou XO

Donc entre le 27 Aout et le 10 Septembre, Control et ses extensions coûtera 40 euros sur Steam et le double sur les autres plateformes

Control Ultimate Edition sortira aussi plus tard sur PS5 et XSeX

Ceux qui ont acheté Control Ultimate Edition sur PS4 ou XO recevront la version nouvelle génération gratos

Ce ne sera pas le cas de ceux qui ont acheté l'édition normale même s'ils ont aussi pris le season pass

Parfois, j'aimerais ce qui passe dans la tête des marketeux quand ils prennnent des décisions à la noix. Pour Control, le mot d'ordre semble être "on va rendre les choses encore plus confuses que l'univers du jeu". Voyez plutôt:En plus d'être confus, le dernier point est un joli doigt d'honneur aux fans. On est arrivé à un point où les joueurs qui prennent leur jeu plein pot le jour de la sortie sont désavantagés par rapport à ceux qui attendent un an pour prendre l'édition GOTY en soldes. C'est prodigieux.