Mimimi Games, c’est bientôt fini

Alors qu’ils avaient sorti leur dernier jeu le 17 août dernier avec Shadow Gambit: The Cursed Crew , plutôt bien accueilli par les joueurs et par Factor , on pensait que tout roulait pour le studio Mimimi Games . Mais voilà, bien que leurs jeux tels que Desperados III ou Shadow Tactics aient rencontré un certain succès, ce n’était malheureusement pas suffisant pour pouvoir augmenter le nombre d’employés toujours occupés sur des projets de plus en plus ambitieux.Chose assez rare dans l’industrie pour le souligner voire le féliciter, Mimimi Games a donc préféré accompagner leurs collaborateurs petit à petit vers d’autres sociétés du secteur, plutôt que d’avoir à leur faire subir des dommages sur leur santé mentale. Bien que le développeur allemand ne commencera pas de nouveau projet, il compte bien suivre Shadow Gambit comme il se doit pour lui apporter des correctifs et du contenu sur toutes les plateformes.Suite à cela, Mimimi Games fermera ses portes après avoir officié pendant quinze années dans l’industrie vidéoludique. On remercie le studio pour leurs productions, et on souhaite bonne chance aux équipes pour la suite.