Mighty Morphin Power Renders

Cela rend le web encore plus centralisé

Dites adieu au mode hors ligne

Cela remplace un problème par un autre : certes vous gagnez en vitesse mais la bande-passante va souffrir car vous devez désormais streamer constamment un flux vidéo

Vous ne pouvez rien télécharger ou uploader

En 1990, Tim Bernars-Lee inventait le web en développant le premier serveur web et le premier navigateur le tout sur un ordinateur NeXT. C'est une des inventions les plus marquantes du XXème siècle. Mais 30 ans plus tard, le web est un beau bordel. Au niveau des serveurs, le web est devenu totalement centralisé en étant principalement hébergé par une poignée d'acteurs dans des centres de données. Le même Tim Bernars-Lee bosse sur une solution appelée Solid à base de peer-to-peer qui offrirait un web décentralisé un peu à la manière du "New Internet" de Pied Piper dans la série Silicon Valley.Au niveau du contenu, les sites web sont devenus des machins infames au DOM monstrueux et surgavés de JavaScript, le tout étant rendu par des navigateurs mal optimisés bouffant des quantités absurdes de RAM. Il faut dire qu'on peut désormais tout faire dans un navigateur : lancer des jeux, remplir des feuilles de calcul Excel, éditer des photos et même coder. La "solution" de Mighty est le cloud browsing. C'est le même principe que pour le cloud gaming dans lequel votre jeu est rendu sur un serveur et un flux vidéo est diffusé vers un client léger, sauf qu'à la place d'un jeu c'est Chrome qui est rendu côté serveur.Et Mighty y est allé violent niveau specs : chaque utilisateur disposera d'un processeur 16 coeurs, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia. Les serveurs disposeront aussi d'une bande passante de taré ce qui permettra de surfer super vite même si votre connexion Internet n'est pas géniale. C'est le serveur qui se charge de récupérer les pages web. Vous n'accédez qu'à un flux vidéo donc 25 Mbps devrait être suffisant.Au niveau sécurité, le gain n'est pas si énorme. Certes vous ne risquez plus d'infecter votre bécane locale avec des mailwares obtenus sur des sites peu fréquentables mais à moins de limiter l'utilisation des extensions, une extension louche pourra toujours regarder ce que vous faites sur un site web et piquer vos données.Mais les inconvénients de ce genre de système sont nombreux :Ajoutez à cela le fait que cela coute 30 dollars par mois et on se demande qui est la cible. Les PCs portables modernes peuvent afficher n'importe quel site sans problème et si les onglets bouffent trop de RAM, fermez-les ou suspendez-les . On est arrivé à un point où les gens ouvrent tellement d'onglets que Google a ajouté un moteur de recherche pour onglets dans Chrome.Mais surtout la "solution" de Mighty n'est pas la bonne. La vraie solution serait d'optimiser Chrome et surtout d'optimiser les sites web pour revenir à quelque chose de plus de HTML 1.0.