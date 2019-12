Microsoft explique le nom de la Xbox Series X

Suite à une interview d'un représentant de Microsoft chez businessinsider , on en apprend un peu plus sur le nommage de la future console de Microsoft. Enfin, un peu plus, c'est vite dit, surtout si on ne se base uniquement que sur le titre de son article : "The next-generation Xbox has a much simpler name than you might think: It's actually just 'Xbox'". C'est un peu rapide, même si faux.Oui, la prochaine console de Microsoft s'appelera Xbox. Mais pas seulement. On connait la difficulté que Microosft a eu pour trouver des noms de consoles, mais cette fois-ci (et comme cette génération finalement), ce sera probablement beaucoup plus simple et découpé en gammes.Ainsi, nous avons découvert la vraie forme du Project Scarlett , avec la Xbox Series X lors des Game Awards 2019 . Et si Microsoft confirme bien qu'il s'agit de la console la plus puissante jamais créée, avec un nom pareil, ils laissent aussi la porte ouverte à d'autres modèles. Aussi, le Project Lockhart, qui semble être un tout petit peu plus puissant que la Xbox One X, pourrait débarquer en boutique sous le nom Xbox Series S. Cela reste une supposition, mais c'est loin d'être déconnant. Et nous pourrions même nous attendre à une Xbox Series All Digital aussi, pour favoriser son Xbox Game Pass . Tout comme une Xbox Series All Access pourrait aussi voir le jour, si on se base sur la proposition de leasing de la Xbox One aux USA.