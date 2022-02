Microsoft et Activision : la FTC s'incruste au mariage

Sans grande surprise, la Federal Trade Commission américaine va s'intéresser de près au rachat d'Activision par Microsoft et valider ou pas le rachat. Il est fort possible que l'Union Européenne fasse de même. L'idée est de comprendre si un rachat aussi gros ne va pas porter atteinte à la concurrence en réduisant le nombre d'acteurs. Pour se rendre à quel point 70 milliards de dollars est un montant énorme, c'est le prix moyen d'une compagnie pétrolière Pendant ce temps, Nvidia serait sur le point d'abandonner son rachat d'Arm suite à l'opposition des autorités de la concurrence et de celle des clients d'Arm. SoftBank, le propriétaire actuel d'Arm, espère toujours que le rachat arrivera mais préparerait une option de secours qui serait une introduction en bourse.