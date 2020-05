MicroProse renait de ses cendres

Factornews fête ses 19 ans cette année et comporte de ce fait l'histoire des jeux vidéo depuis la génération PS2. On a vu des studios naitre et mourir. L'un d'entre eux s'appelait MicroProse et a disparu en 2003 laissant orphelins toute une génération d'accros aux simulations et aux jeux de stratégie. Parmi eux se trouvaient un certain David Lagettie.Le patron de Virtual Simulation Systems et de TitanIM a utilisé ses ressources financières pour progressivement acquérir les différentes propriétés intellectuelles de MicroProse à commencer par le nom et le logo, le but étant de réouvrir le studio. C'est désormais chose faite : MicroProse est à nouveau en vie avec à sa tête David Lagettie. Pour l'aider dans sa tache, Bill Stealey a décidé de rempiler. Le co-fondateur de MicroProse avec Sid Meier a 74 ans et 14 petits-enfants donc il ne compte pas faire cela à temps plein mais fera office de consultant.Pour commencer, MicroProse compte publier trois jeux. Sea Power est à mi-chemin entre la stratégie et la simulation de combat naval aussi bien sur les mers que dans les airs dans lequel l'OTAN et le Pacte de Varsovie s'envoie des missiles et des torpilles à la tronche. Task Force Admiral propose un peu la même chose mais version Seconde Guerre Mondiale.On joue le rôle d'un amiral américain durant le conflit à la tête d'une flotte contre le Japon. On peut suivre la batalle en vue de dessus ou être au coeur de l'action en vue à la première personne. Sea Power et Task Force proposent tout les deux du temps réel dans lequel on peut faire pause ou accélérer le temps mais diffèrent sur un point important : les campagnes de Sea Power sont entièrement dynamiques tandis que celles de Task Force sont en partie scriptées.Enfin, Second Front est un bon vieux jeu de stratégie au tour par tour avec la Seconde Guerre Mondiale comme contexte. Au programme : des des hexagones, trois tonnes de types de véhicules et de troupes différentes ainsi qu'un éditeur de scénarios très complet. Le tout sortira fin 2020/début 2021 et ce n'est qu'un début : MicroProse a déjà prévue de publier des jeux pour les quatre années à venir, un mélange d'anciennes licences et de nouvelles. Le pari est nettement moins fou qu'il n'y parait. Il y a définitivement un marché de niche pour les jeux de ce genre et le budget de ces jeux ne semble pas énorme au vu des graphismes.