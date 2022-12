Meta Quit 2

Nouveau coup dur pour Meta en date de ce matin : John Carmack vient d'annoncer sa démission de sa position chez Oculus. Il faut dire que pour ce passionné d'optimisation et de progrès, voir une société fonctionner comme un GPU tournant à 5% lui causait un cas de conscience. Ca plus des différences de vues avec Mark Zuckerberg. Du coup, après avoir créé sa propre startup Keen T echnologies en aout dernier, c'est vers l'intelligence artificielle qu'il va se tourner, et particulièrement sa déclinaison AGI, l'intelligence artificielle au sens large, non limitée à un seul domaine d'application mais capable de réagir à toute demande. Le milieu est porteur et nulle doute qu'il pourra à nouveau apporter sa pierre à l'édifice.