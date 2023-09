Annoncé avec grand enthousiasme par une partie du casting partagé dans un message classé X , on a appris que Marvel's Spider-Man 2 était passé Gold hier. Il n’y aura donc pas de mauvaises surprises, et le jeu de Insomniac Games arrivera bien le 20 octobre prochain sur PlayStation 5. Bon, il y aura sûrement avec un patch Day One conséquent.Vignette de Cronos sur Slide