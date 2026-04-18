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Marvel Cosmic Invasion : une démo qui vaut mille coups

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Depuis sa sortie en décembre 2025, Marvel Cosmic Invasion a reçu des retours globalement positifs de la part des critiques comme des joueurs, notamment grâce à son gameplay efficace et accessible, son casting de héros varié ainsi que son style pixel art réussi. Même si certains ont néanmoins pointé un contenu un peu trop limité, l’expérience quant à elle reste solide et fun, surtout en coopération.

Aujourd’hui, une démo accessible sur l’ensemble des plateformes permettra à tous les joueurs de tester et de découvrir l’expérience, seul ou en coopération. Elle donne un aperçu des mécaniques de jeu dynamique et du système de combat en équipe. Comme à chaque fois, c’est clairement l’occasion idéale de se faire son propre avis.

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