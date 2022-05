Mario Strikers remonte le terrain

Avec une date de sortie toujours prévue au 10 juin prochain sur Nintendo Switch , soit dans un petit mois, Mario Strikers : Battle League Football revient avec une grosse vidéo de présentation. Ok, il s'agit de la version japonaise et pour le coup, il faut rester concentrer pour comprendre de quoi ça parle, mais j'avais un peu la flemme d'attendre la version internationale, surtout que Nintendo Europe ne semble pas vouloir se bouger.Bref ! Qu'apprend-on de plus concernant le titre de Next Level Games depuis le Nintendo Direct de février ? Et bien déjà, on en connait un peu plus sur les personnages pouvant constituer les équipes. Il faudra faire avec Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmonie, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Waluigi, possédant toutes et tous des pouvoirs spéciaux et des tirs à la con façon Captain Tsubasa (Olive et Tom).Pour le reste, tout est présenté comme il faut : les nouveautés de gameplay (le dernier épisode étant Mario Strikers Charged Football sorti sur Wii en 2007...), les différents terrains, les attaques en coopération, les options de personnalisation et ce qu'elles apportent, le mode Club en ligne et tout ce qu'il faut pour passer de bonnes soirées : jouable jusqu'à 4 en local et 8 en ligne.