Mario Kart Live: explications en vidéo

Un des grosses annonces pour les 35 ans de Mario était le jeu Mario Kart Live Home Circuit qui permet de conduire un vrai mini-kart dans sa maison avec sa Switch via une caméra embarquée.Dans une vidéo de plus de 5 minutes, Nintendo explique en détails le concept et le contenu. Le jeu est vendu avec quatre portes physiques. Ces derniers comportent un marqueur que la caméra reconnait afin d'établir le circuit. La vitesse du kart est contrôlée directement par le jeu, les malus et bonus virtuels affectant le kart réel.Le kart ne va pas très vite en soit mais l'impression de vitesse via la Switch est plutôt bonne grâce au faut que la caméra est assez proche du sol. La qualité de cette dernière est loin d'être excellente donc ça va peut-être piquer un peu en mode console de salon. Au niveau du contenu, le jeu regorge de circuits et d'options histoire de pimenter le tout. Mario Kart Live Home Circuit sortira le 16 Octobre et est déjà en rupture de stock mondial principalement à cause de Frostis qui en a déjà commandé deux histoire de tyranniser ses chats.