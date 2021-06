Mario et les Lapins Crétins en fuite

Il y a quatre ans, Ubisoft s'auto-leakait avec la fuite quelques semaines avant l'E3 des slides de présentation de Mario + Rabbids: Kingdom Battle, son improbable cross-over entre Mario et les Lapins Crétins. Le jeu serait finalement révélé pendant la conf Ubisoft, avec Miyamoto qui vient faire un coucou sur scène et le game director du jeu Davide Soliani qui fond en larmes d'émotion dans le public.Cette année, c'est carrément Nintendo qui prend les devants en mettant en ligne la fiche produit de Mario + Rabbids: Sparks of Hope . Le jeu sera toujours un tactical au tour par tour façon XCOM pour enfants mettant en scène Mario, Luigi, Peach et leurs variantes crétines.Pas beaucoup plus d'info à se mettre sous la dent pour l'instant, à part que le jeu devrait sortir en 2022. On en saura sûrement plus ce soir lors de la conf Ubisoft.