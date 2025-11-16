ACTU
[MAJ] Red Dead Redemption partout
par CBL, email @CBL_Factor
Selon une notice ESRB, des portages PS5, Xbox Cerises et Switch 2 du premier Red Dead Redemption seraient en préparation. RDR est déjà jouable sur les plateformes en question via la rétrocompatibilité mais on imagine que des versions dédiées devraient ajouter un petit quelque chose (comprenez : un prix plus élevé). Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez aussi bientôt jouer à RDR sur iOS et Android. À noter que pendant ce temps, Red Dead Redemption 2 continue de se vendre. Il a passé la barre des 79 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le quatrième jeu le plus vendu de tous les temps. Les versions PS5 et Xbox Cerises (et Switch 2 ?) se font attendre.
[MAJ] : c'est officiel. RDR arrive sur PS5, Xbox Cerises, Switch 2 et mobiles le 2 décembre. Au menu 4K-esque et 60 FPS et HDR sur consoles avec en plus support de la souris sur Switch 2. Si vous avez les version PS4, XO ou Switch 1, la mise à jour est gratuite. Les versions iOS et Android nécessitent un abonnement Netflix et la version PS5 sera dans le Playstation Plus.
