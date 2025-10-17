ACTU
[Maj] Le VP de la licence Assassin’s Creed claque la porte d'Ubisoft
Officiellement créée et nommée Vantage Studios le 1er octobre 2025, la nouvelle filiale d’Ubisoft et Tencent qui sera responsable des licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six fait déjà parler d’elle, et pas en bien. On sait déjà qu'elle sera co-gérée par Christophe Derennes, le CEO d'Ubisoft Amérique du Nord et Charlie Guillemot, le fils d’Yves Guillemot, et qu’elle regroupera un peu plus de 2300 personnes provenant des studios Ubisoft de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia.
Dans les rêves les plus fous de la direction d’Ubisoft, tout devrait bien se passer. Sauf qu’il y a déjà un départ, et il est de taille, en la personne de Marc-Alexis Côté.
Pas forcément la personne la plus mise en avant chez Ubisoft, Marc-Alexis Côté a pourtant un peu plus de 20 ans de boîte et occupe actuelement le poste de Vice President Executive Producer de la licence Assassin's Creed depuis presque quatre ans, travaillant sur cet univers depuis 2008. Ce n’est clairement pas un lapin de trois semaines sur le sujet. D’après les premiers retours, il semblerait que la direction d’Ubisoft ait proposé à Marc-Alexis Côté un poste dans la direction de Vantage Studios. Proposition qu’il a poliment refusé, au point de carrément claquer la porte derrière lui.
Pourquoi a-t-il refusé ? On ne le sait pas encore, mais connaissant un peu la maison, ça va fuiter dans les semaines à venir. Peut-être aussi qu’après 20 piges dans la boite, il n’avait pas forcément envie d’avoir le fils Guillemot en responsable hiérarchique. Dans tous les cas, ça commence déjà assez mal.
Dans les rêves les plus fous de la direction d’Ubisoft, tout devrait bien se passer. Sauf qu’il y a déjà un départ, et il est de taille, en la personne de Marc-Alexis Côté.
Pas forcément la personne la plus mise en avant chez Ubisoft, Marc-Alexis Côté a pourtant un peu plus de 20 ans de boîte et occupe actuelement le poste de Vice President Executive Producer de la licence Assassin's Creed depuis presque quatre ans, travaillant sur cet univers depuis 2008. Ce n’est clairement pas un lapin de trois semaines sur le sujet. D’après les premiers retours, il semblerait que la direction d’Ubisoft ait proposé à Marc-Alexis Côté un poste dans la direction de Vantage Studios. Proposition qu’il a poliment refusé, au point de carrément claquer la porte derrière lui.
Pourquoi a-t-il refusé ? On ne le sait pas encore, mais connaissant un peu la maison, ça va fuiter dans les semaines à venir. Peut-être aussi qu’après 20 piges dans la boite, il n’avait pas forcément envie d’avoir le fils Guillemot en responsable hiérarchique. Dans tous les cas, ça commence déjà assez mal.
Mise à jour :Au final, nous n'avons même pas eu besoin d'attendre quelques semaines, puisqu'à peine 3 jours suite à cette annonce, Marc-Alexis Côté explique via un post sur LinkedIn, la raison de son départ.
- Il était Vice President Executive Producer de la licence Assassin's Creed depuis presque 4 ans, travaillant sur cette licence depuis 2008 à divers postes.
- Comme annoncé, Vantage Studios va gérer la licence Assassin's Creed, suite à l'accord entre Ubisoft et Tencent.
- La direction de Vantage Studios, à savoir Christophe Derennes et Charlie Guillemot ont décidé d'avoir "quelqu’un de plus proche de sa nouvelle structure organisationnelle", aka, peut-être une autre personne de la famille Guillemot.
- Cette direction a proposé un autre poste à Marc-Alexis Côté, mais "pas la même portée, le même mandat et la même continuité avec le travail qui m’avait été confié au cours des dernières années."
- Il a évidemment refusé.
- Ubisoft a tout simplement demandé à Marc-Alexis Côté de prendre son petit carton avec ses affaires, et de dégager des locaux.