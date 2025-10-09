ACTU
[MàJ] La version classique de System Shock 2 quittera Steam le 10 octobre
par Buck Rogers, email
C’est demain, ce 10 octobre 2025, que la version de 1999 de System Shock 2 sera retirée de la plateforme Steam. La seule manière après cette date d’avoir une copie sera soit de la choper sur GoG, qui n’a pas l’air concerné par cette mesure, soit de prendre System Shock 2: 25th Anniversary Remaster qui ajoutera la version classique automatiquement à votre bibliothèque.
Bon, le remaster est à 29 euros contre 10 euros pour la version standard. Conserver une version autonome pour cette dernière n’aurait-il pas été mieux pour tout le monde ? La retirer, n’est-ce pas un clou de plus planté dans le cercueil de la préservation du jeu vidéo ?
La seule raison de la démarche serait une opération commerciale pour contraindre le public à se tourner vers le jeu de 2025. Quant à savoir qui de Nightdive Studios ou d’Atari a eu cette brillante idée, j’ai ma petite idée là-dessus…
Màj : Malheureusement, la version de 1999 de System Shock 2 a également été supprimée sur GOG. Ces derniers ont prévenu un peu sur le tard que la seule manière d’obtenir la version standard dorénavant sera de choper System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Toutefois, la plateforme assure que le jeu fait toujours partie de leur côté du programme de préservation des jeux et sera mis à jour pour continuer de fonctionner sur des systèmes modernes (Merci à Dark Kariya).
