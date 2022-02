Les jeux annoncés pour le mois de Février

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Février

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Février

Les jeux quittant le Game Pass en Février

Sur console Xbox et xCloud

15/02 : Control

15/02 : Code Vein

15/02 : Final Fantasy XII The Zodiac Age

15/02 : The Medium

15/02 : Project Winter

15/02 : The Falconeer

Sur PC

On continue notre petite update mensuelle du Gamepass, toujours plus incontournable et renforçant davantage la marque Xbox comme prévu par Philou. Le rachat historique d'Activision a fait l'effet d'un petit séisme et nous ne verrons probablement le résultat que dans plusieurs mois/années, aussi Microsoft continue evidemment à fournir en munitions son arme de guerre face à un Sony qui semble affaibli ces derniers temps. Côté Gamepass donc on commence ce mois-ci assez timidement néanmoins, avec des titres comme CrossfireX, Shredders, Edge of Eternity, Total War Warhammer III ou encore ARK pour les plus appétissants. La liste complète est à découvrir ci-dessous comme d'habitude.??/02 :24/02 :EA Play17/02 :EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :28/02 :EA Play24/02 :22/02 :17/02 :17/02 :Disponible :EA PlayDisponible :EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :17/02 :Disponible :Disponible :Events(à venir)Disponible :Disponible :Disponible :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 440 jeux console, 397 jeux PC et 341 jeux Cloud