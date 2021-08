[MAJ] Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps d'aout 2021

Maintenant place aux jeux du mois d'aout

Etant donné l'ampleur qu'a pris le Xbox Game Pass il nous a semblé opportun de faire un petit point mensuel sur les entrées-sorties de l'abonnement phare de Microsoft. Après un mois de Juillet particulièrement généreux (The Ascent, Flight Simulator, Atomicrops, Cris Tales etc...), nous avons affaire à un mois d'aout au moins autant excitant.Mais d'abord pour les non-initiés, le Game Pass c'est quoi? C'est un abonnement donnant accès à une quantité assez énorme de jeux plus ou moins récents (les jeux Xbox Game Studios sont tous présents dès leur sortie). Vous téléchargez ces jeux sur votre machine et pouvez y jouer tant que ceux-ci sont présents au catalogue et tant que vous êtes abonné. Exactement comme Netflix, mais vous le savez sans doute déjà. Vous avez en plus accès à différentes remises et offres plus ou moins interessantes.Il y a trois formules, dont voici un petit résumé :- Game Pass Console (9,99€/mois) : accès à l'ensemble des jeux du- Game Pass PC (9,99€/mois) : accès à l'ensemble des jeux du+ accès à l'ensemble des jeuxde l'abonnement- Game Pass Ultimate (12,99€/mois) : accès à l'ensemble des jeux du(console et PC) +(d'autres jeux gratuits et jeu en ligne sur console)- Xbox All Access : Game Pass Ultimate + une console. On paye pendant 24 mois et on garde la console à la fin. 32,99 €/mois pour une Series X et 24,99 €/mois pour une Series S.26/08 :25/08 :- Optimisé SERIES X/S19/08 :- Optimisé SERIES X/S19/08 :- Optimisé SERIES X/S19/08 :Disponible:- Optimisé SERIES X/SDisponible:Disponible:- Optimisé SERIES X/SDisponible:Disponible:Disponible:Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)- Optimisé SERIES X/SDisponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible:Disponible:26/08 :25/08 :19/08 :19/08 :19/08 :Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:(Game Preview)Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:26/08 :25/08 :19/08 :19/08 :19/08 :Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible: (EA PLAY)Disponible: (EA PLAY)Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Disponible: (EA PLAY)Disponible:Disponible:Disponible:Disponible:Revers de la médaille (car tout ça est presque trop beau pour être vrai), certains jeux sortent du catalogue et ce sera les jeux suivants avant la fin du mois :(EA PLAY)Voilà c'est tout pour ce mois-ci. On ne va bien entendu pas lister l'ensemble du catalogue, mais vous pouvez le consulter directement à la source si besoin par ici pour les 399 jeux console, 284 jeux PC et 287 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent17/09 :- Optimisé SERIES X/S28/09 :- Optimisé SERIES X/S12/10 :- Optimisé SERIES X/S09/11 :- Optimisé SERIES X/S