ACTU
MacBook Neo ! MacBook Neo ! Four bright colors and one RAM stick !
par CBL, email @CBL_Factor
Le MacBook Neo est sorti et a pris tout le monde de court à commencer par la concurrence. Le patron d'Asus par exemple ne s'attendait pas à ce qu'Apple sorte une machine aussi bon marché et se demande comment les constructeurs PC vont pouvoir s'aligner. Mais il se plante aussi en royalement en expliquant que c'est une machine limitée à cause des 8 Go de RAM et que c'est plus proche d'un iPad que d'un PC portable. Il se plante car effectivement un PC sous Windows n'ayant que 8 Go de RAM ne peut pas faire grand chose à cause d'un OS en carton. Mais les choses sont très différentes pour un Mac.
La bécane est passée entre les mains de tous les influenceurs, testeurs de matos et pro/semi-pro et le constat est universel : on peut faire des choses assez folle avec. Tyler Stalman, un vidéaste pro, n'a eu aucun problème à éditer des vidéos 4K et 6K sur le Neo à condition que votre timeline ne soit pas trop lourde. Pour un test plus complet, on conseille celui de jakkuh, un ancien de Linus Tech Tips. Il tente de torturer la machine en lançant des tonnes d'applis/onglets en même temps et le Mac ne bronche pas. Pareil pour The Tech Chap, MacWorld ou Hardware Canuck.
Apple a clairement fait des compromis pour baisser le prix. Il n'y a ni Thunderbolt 4 ni rétro-éclairage du clavier mais il y a un chassis en métal et un écran qui défoncent toute la concurrence à un prix équivalent. Idem pour la webcam, le micro et les hauts-parleurs. Mieux encore : c'est le Mac le plus réparable depuis... très longtemps. Certes le SSD et la RAM sont soudés mais tout le reste se remplace facilement y compris la batterie et tient à l'aide de quelques vis. Rien n'est collé. C'est logique vu que ça cible le marché de l'éducation et que les élèves ne sont pas toujours très soigneux de leurs affaires.
En ouvrant la bécane, les gens se sont rendus compte que la puce A18 Pro du Neo n'est même pas refroidie. Non seulement il n'y a pas de ventilo mais en plus Apple n'a pas jugé nécessaire d'utiliser le chassis de l'ordinateur pour dissiper la chaleur plus efficacement. C'est probablement pour des raisons de coûts mais du coup les moddeurs s'en donnent à coeur joie et se rendent compte qu'avec un refroidissement plus approprié la machine est encore plus puissante que prévue.
De base, les performances sont déjà assez dingues surtout niveau CPU. Sur Cinebench 2024 en mode simple coeur, le A18 Pro du Neo est plus rapide que toutes les puces "mobiles" d'Intel, AMD et Qualcomm du marché. Je met "mobiles" entre guillement car dans le lot on trouve le Ryzen 9 9950X3D qui se fait aussi battre par le Neo alors que la puce coûte plus cher que l'ordinateur d'Apple dans son ensemble. En fait ça en fait même une bécane parfaite pour faire tourner une serveur et une base de donnée assez conséquente.
Du côté du GPU, c'est une solide machine de jeu qui fera tourner sans problème n'importe quel jeu 2D. Pour la 3D, ça dépend de beaucoup de choses (qualité du portage, version Apple Silicon ou pas...) mais en général le Neo fera aussi tourner es jeux de la génération PS4. Un peu comme le Steam Deck, c'est plus la machine pour enfin écluser votre backlog que pour lancer des AAA récents. A noter que Cyberpunk 2077 est presque jouable sur la bête mais les saccades ruinent pas mal l'expérience. Par contre No Man's Sky est un vrai bonheur. Evidemment tous les jeux Apple Arcade tournent sans problème. Là où le Neo fait très fort est niveau émulation. La machine fait tourner à peu près toutes les consoles y compris la Wii U et la Switch. Une fois les shaders compilés, la Switch tourne même très bien et tape le 60 FPS sur Super Mario Odyssey et le 30 sur Tears Of The Kingdom.
En clair, Apple a mis un grand coup de pied dans la fourmilière en prouvant qu'il était possible de sortir une bécane pas chère qui soit aussi durable et performante. Contrairement aux Chromebooks qui sont en train de remplir les poubelles des écoles, les Mac sont increvables. A chaque fois qu'un DJ vient pourir l'ambiance d'un de mes bars favoris, il a toujours un MacBook de 2012 qui joue sans broncher la playlist du Didier pendant qu'il fait semblant de mixer sur ses platines Playskool. Et oui, ça aurait été cool d'avoir 16 Go de RAM mais on vit dans un monde où on ne peut même plus acheter de Steam Deck car les milliardaires qui nous gouvernent ont décidé qu'il était important de concentrer tous le savoir du monde dans des machines à CO2 qui produisent des pubs ciblées pour les réseaux sociaux.
C'est la bécane idéale pour faire découvrir les joies de l'informatique à votre progéniture mais ne croyez pas une seule nanoseconde qu'Apple fait le tout par gaité de coeur. Apple mise depuis très longtemps sur le marché de l'éducation pour une seule raison : si le premier ordinateur d'un ado ou pré-ado est un Mac, il y a de fortes chances que l'ado en question reste dans l'écosystème Apple en grandissant et passe sa vie à filer du pognon à Apple. Donc après quelques années sur Mac, offrez à votre gamin un PC de bureau qu'il devra assembler lui-même. Et collez Gentoo dessus. Ca lui apprendra la vie.
La bécane est passée entre les mains de tous les influenceurs, testeurs de matos et pro/semi-pro et le constat est universel : on peut faire des choses assez folle avec. Tyler Stalman, un vidéaste pro, n'a eu aucun problème à éditer des vidéos 4K et 6K sur le Neo à condition que votre timeline ne soit pas trop lourde. Pour un test plus complet, on conseille celui de jakkuh, un ancien de Linus Tech Tips. Il tente de torturer la machine en lançant des tonnes d'applis/onglets en même temps et le Mac ne bronche pas. Pareil pour The Tech Chap, MacWorld ou Hardware Canuck.
Apple a clairement fait des compromis pour baisser le prix. Il n'y a ni Thunderbolt 4 ni rétro-éclairage du clavier mais il y a un chassis en métal et un écran qui défoncent toute la concurrence à un prix équivalent. Idem pour la webcam, le micro et les hauts-parleurs. Mieux encore : c'est le Mac le plus réparable depuis... très longtemps. Certes le SSD et la RAM sont soudés mais tout le reste se remplace facilement y compris la batterie et tient à l'aide de quelques vis. Rien n'est collé. C'est logique vu que ça cible le marché de l'éducation et que les élèves ne sont pas toujours très soigneux de leurs affaires.
En ouvrant la bécane, les gens se sont rendus compte que la puce A18 Pro du Neo n'est même pas refroidie. Non seulement il n'y a pas de ventilo mais en plus Apple n'a pas jugé nécessaire d'utiliser le chassis de l'ordinateur pour dissiper la chaleur plus efficacement. C'est probablement pour des raisons de coûts mais du coup les moddeurs s'en donnent à coeur joie et se rendent compte qu'avec un refroidissement plus approprié la machine est encore plus puissante que prévue.
De base, les performances sont déjà assez dingues surtout niveau CPU. Sur Cinebench 2024 en mode simple coeur, le A18 Pro du Neo est plus rapide que toutes les puces "mobiles" d'Intel, AMD et Qualcomm du marché. Je met "mobiles" entre guillement car dans le lot on trouve le Ryzen 9 9950X3D qui se fait aussi battre par le Neo alors que la puce coûte plus cher que l'ordinateur d'Apple dans son ensemble. En fait ça en fait même une bécane parfaite pour faire tourner une serveur et une base de donnée assez conséquente.
Du côté du GPU, c'est une solide machine de jeu qui fera tourner sans problème n'importe quel jeu 2D. Pour la 3D, ça dépend de beaucoup de choses (qualité du portage, version Apple Silicon ou pas...) mais en général le Neo fera aussi tourner es jeux de la génération PS4. Un peu comme le Steam Deck, c'est plus la machine pour enfin écluser votre backlog que pour lancer des AAA récents. A noter que Cyberpunk 2077 est presque jouable sur la bête mais les saccades ruinent pas mal l'expérience. Par contre No Man's Sky est un vrai bonheur. Evidemment tous les jeux Apple Arcade tournent sans problème. Là où le Neo fait très fort est niveau émulation. La machine fait tourner à peu près toutes les consoles y compris la Wii U et la Switch. Une fois les shaders compilés, la Switch tourne même très bien et tape le 60 FPS sur Super Mario Odyssey et le 30 sur Tears Of The Kingdom.
En clair, Apple a mis un grand coup de pied dans la fourmilière en prouvant qu'il était possible de sortir une bécane pas chère qui soit aussi durable et performante. Contrairement aux Chromebooks qui sont en train de remplir les poubelles des écoles, les Mac sont increvables. A chaque fois qu'un DJ vient pourir l'ambiance d'un de mes bars favoris, il a toujours un MacBook de 2012 qui joue sans broncher la playlist du Didier pendant qu'il fait semblant de mixer sur ses platines Playskool. Et oui, ça aurait été cool d'avoir 16 Go de RAM mais on vit dans un monde où on ne peut même plus acheter de Steam Deck car les milliardaires qui nous gouvernent ont décidé qu'il était important de concentrer tous le savoir du monde dans des machines à CO2 qui produisent des pubs ciblées pour les réseaux sociaux.
C'est la bécane idéale pour faire découvrir les joies de l'informatique à votre progéniture mais ne croyez pas une seule nanoseconde qu'Apple fait le tout par gaité de coeur. Apple mise depuis très longtemps sur le marché de l'éducation pour une seule raison : si le premier ordinateur d'un ado ou pré-ado est un Mac, il y a de fortes chances que l'ado en question reste dans l'écosystème Apple en grandissant et passe sa vie à filer du pognon à Apple. Donc après quelques années sur Mac, offrez à votre gamin un PC de bureau qu'il devra assembler lui-même. Et collez Gentoo dessus. Ca lui apprendra la vie.