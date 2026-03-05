ACTU
Apple attaque l'entrée de gamme
par CBL, email @CBL_Factor
Le marché des PC portables bas de gamme (disons moins de 700 euros) est assez peu reluisant. Il s'agit souvent de machins en plastiques à la longévité discutable et à l'autonomie ridicule. Et il faut se coltiner Windows 11 qui semble empirer un peu plus chaque jour. L'alternative consiste à prendre un Chromebook avec tous les problèmes que ça implique tout en sachant que même Google semble vouloir abandonner son OS en annonçant une "fusion" avec Android.
Les Chromebook sont très utilisés dans le milieu scolaire qui était auparavant dominé par Apple. Apple veut revenir dans la course en annonçant le MacBook Neo qui est un MacBook d'entrée de gamme et probablement son ordinateur le plus intéressant depuis fort longtemps.
Pour 699 euros (voir 599 avec la réduction éducation), vous avez un MacBook comportant un écran de 13" affichant du 2408 x 1506 et avec une luminosité de 500 nits, le tout dans un chassis en aluminium aux couleurs rigolotes. Au coeur de l'appareil se trouve une puce A18 Pro avec 6 coeurs CPU et 5 coeurs GPU. Oui c'est la même que dans un iPhone de 2024 mais avec moins de contraintes thermiques. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go (ou 512 Go pour la version à 799 euros).
8 Go c'est peu. Mais c'est suffisant pour pas mal de jeux en fait en partie grâce au fait que les mêmes jeux doivent tourner sur la Xbox Series S et ses 10 Go de RAM. Pour le GPU, on parle d'une puce tapant les 2 TFLOPS épaulée par des coeurs dédiés à l'IA faciliant l'utilisant de MetalFX (le DLSS d'Apple). N'espérez pas faire tourner les AAA récents dessus mais pour des jeux un peu plus anciens, vous risquez d'avoir des bonnes surprises. Mais surtout ce MacBook Neo ne fait pas tourner iPadOS ou une version au rabais de macOS. Il fait tourner la version complète de macOS donc vous pourrez coler Steam ou autre dessus.
Le Neo n'a que deux ports USB-C qui ne sont même pas Thunderbolt mais vous pouvez tout de même les utiliser pour charger la bête, connecter des accessoires et un écran externe. Il y a toujours une prise casque. Il est question d'11H d'autonomie en surfant sur le web et de 16H en regardant des vidéos en streaming ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Le tout ne nécessite qu'un chargeur de 20W vendu séparemment en France. Bref, on attendra les premiers tests pour valider le tout mais ça semble être une bécane parfaite pour les jeunes et pour ceux qui ont un budget serré.
