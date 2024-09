Low-Budget Repairs, c'est comme à la maison

Si vous avez passé une mauvaise semaine, que les nouvelles du JT vous dépriment et qu'il pleut alors que vous vouliez aller pique-niquer ce dimanche, prenez 4 minutes et regardez le trailer de Low-Budget Repairs De une parce que vous verrez qu'il y a plus malheureux que vous. De deux parce que les scènes dépeintes avec humour sentent le vécu et vous feront forcément repenser le sourire aux lèvres à cet électricien/plombier/maçon qu'on a tous vu galérer une journée sur un truc qui devait être réparé en 1 heure. De trois parce que la musique pop polonaise qui va avec est juste parfaite.Cependant, on va rester prudent car ce studio polonais Gray2RGB n'a a son actif qu'un jeu mobile très moyen et qu'il a actuellement 4 jeux en développement sans date de sortie : 2 autres jeux mobiles, un jeu de restauration de montres très détaillé et celui-ci. Donc je ne dis pas que c'est du scam, mais ça ressemble plus à du "proof of concept" pour le moment.On espère en tous cas qu'ils iront au bout de leur délire et qu'ils sortiront ce jeu ainsi que celui sur les montres, car ils n'ont visiblement rien à envier aux nombreux autres simulateurs de réparation plus ou moins sérieux déjà présents sur Steam.