Lords of the Fallen présente son ultime mise à jour

Avec un reboot qui avait été mieux accueilli que l’original, Lords of the Fallen va avoir le droit à sa dernière mise à jour 1.5 nommée "Master of Fate". Hexworks vous propose pas mal de nouveautés en dehors de tout un tas d’améliorations, d’optimisations et d’équilibrages bienvenues. Vous aurez de nouvelles séries de quêtes, de nouveaux ensembles d'armures et d'armes, de nouveaux projectiles, etc. dont un New Game Plus paramétrable avec la possibilité d’avoir des ennemis qui se placent de manière alératoire. Tout est détaillé dans la note de mise à jour , ou bien vous pouvez visionner la vidéo où les développeurs expliquent tout cela.