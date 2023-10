Sorti le 20 octobre sur PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 a été sans surprise un carton. Il s’est vendu à 2,5 millions d’exemplaires en 24 heures et à plus de 3,3 millions de copies en trois jours, faisant de lui le jeu avec le meilleur démarrage de l'histoire des PlayStation Studios Concernant Lords of the Fallen arrivé lui le 13 octobre, il a atteint le million de ventes. Le reboot aura donc mieux convaincu que l’opus originel , et c’est tant mieux pour les développeurs.