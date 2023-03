Paradox Announcement Show 2023 - La délivrance

Annoncé il y quelques jours, le Paradox Announcement Show 2023 s'est déroulé aujourd'hui à travers une vidéo, à la présentation faussement animée, des nouveautés à venir en 2023 du côté de l'éditeur suédois. On nous avais promis des DLC, de nouveaux jeux, et... une grosse annonce. Elle a bien eu lieu.En amuse-bouche, un nouveau jeu : The Lamplighters League and the tower at the end of the world.Il s'agit du dernier titre des créateurs des 3 derniers Shadowrun et de BattleTech Harebrained Schemes , proposant à nouveau un jeu tactique en tour par tour mais cette fois dans un univers à la Indiana Jones. Il y a de l'humour, des nazis et des monstres. Que demander de plus ? Il est annoncé pour le courant 2023 sur le Game Pass et les XBox cerises.Deuxième annonce : Crusader Kings III - Tours and TournamentsNouvelle extension pour Crusader Kings III, celle-ci rajoutera donc de nouvelles mécaniques de gameplay autours des joutes et tournois. Je laisse la page officielle dédiée vous en dire plus si vous êtes fan de stratégie militaire médiévale (c'est votre droit). Pas de date annoncée pour le moment.S'en est suivi 3 annonces rapides de la branche Paradox Arc qui semble être la branche dénicheuse de jeux indés du groupe.Ca a commencé assez mollement par un nouveau DLC pour Across the obelisk . Comment ça vous ne connaissez pas ce jeu de role roguelite à base de jeu de cartes ? Je ne vous donnerai pas tort puisqu'à la vue des graphismes et des animations, j'ai cru que c'était un jeu mobile. Apparemment non et il est même disponible sur Windows, Linux et Mac Os. En tous cas, ce DLC nommé The Wolf Wars sortira le 30 mars.Mechabellum avait l'air un peu plus sérieux avec un style rappelant rapidement Supreme Commander avant qu'on ne se rappelle qu'il s'agit d'un jeu de batailles automatiques. Sortie prévue le 11 mai sur Steam en Démarrage anticipé pour les plus intrépides d'entre vous.Enfin, la 3e annonce était Knights of pen and paper 3 , un jeu de rôle tour par tour en pixel art avec visiblement de l'humour mais qui là encore aurait pu sortir sur mobile sans qu'on leur en veuille. Ca sort demain sur Steam.Retours aux jeux qui se jouent avec plus que 2 pouces avec l'annonce de Life by You de Paradox Tectonic. Plus exactement l'annonce du dévoilement du jeu dans une future vidéo prévue pour le 20 mars 2023. A vu de nez, Paradox semble s'être dit que les concepts des jeux Maxis avaient du potentiel car ce Life by You semble bien être à The Sims , ce que Cities Skyline est à Sim City . A voir si ils sauront renouveler l'exploit de détroner le tenant du titre. On ne sait pas sur quoi ça sort mais à priori, au moins sur PC.Une nouvelle extension va sortir pour l' Europa Universalis IV de Paradox Tinto. Nommée Domination , elle apportera des améliorations pour les peuples existants et rajoutera de nouvelles missions principales et secondaires. Pas de date précise annoncée pour le moment.Age of Wonders 4 arrive. Ce nouvel opus de la série des 4x stratégiques au tout par tour viendra donc occuper vos jours et vos nuits à base de "encore un tour et j'arrête" et ce dès le 2 mai 2023. Plus d'informations ici Victoria 3 va recevoir un nouveau DLC gratuit nommé A grand tomorrow. Au menu : des objectifs militaires, un système d'investissement autonome, un lecteur de musique intégré au jeu et des améliorations de l'interface. Ca arrive ce 13 mars.Du nouveau contenu arrive aussi pour Stellaris qui va recevoir un "pack d'histoire" nommé First Contact ce 14 mars. Il devrait contenir un nouveau lot d'origines et de mécaniques. Perso, ça me parle pas mais c'est très brièvement décrit avec 5 images du jeu sur cette page Encore une nouvelle extension en vue. Cette fois pour Surviving the Aftermath . Nommé Rebirth, ce DLC vous mettra aux prises avec une nuée de méchantes bestioles avec lesquelles vous lutterez pour conquérir la terre dévastée que vous tentez tant bien que mal de faire refleurir. Pas de date annoncée.Et on finit par l'inévitable Cities Skyline qui fête cette semaine ses 8 ans d'existences à grands coups de chiffres comme 26 millions de joueurs, 1 milliard d'heures de jeu, 165 millions de villes ou 400 000 mods créés. Mais la vraie nouvelle que tous attendaient depuis déjà quelques années c'est que Cities Skyline 2 était bien en développement et qu'il devrait sortir cette année !Le trailer n'est malheureusement qu'une cinématique mais on peut à minima y voir de la pluie et de la neige, donc peut-être enfin des conditions météo utilisables sur toutes les cartes du jeu. Il sortira sur Steam, Xbox cerises et PS5 et on en reparlera sur Factor, soyez-en sûr.