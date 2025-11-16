ACTU
Les week-ends à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Un des raisons pour laquelle cette rubrique sort le vendredi est parce que les news JV ne sont pas toujours réjouissantes donc ça fait plaisir de finir la semaine en beauté en parlant de contenu developpé par les fans pour les fans. Mais de plus en plus ces derniers temps les gros boites de JV s'attaquent aux mods pour des raisons assez obscures mais généralement à base de "MA LICENCE MON ARGENT". Nintendo et Take-Two Interactive sont parmi les pires mais Sony tente de se faire une place dans le club. Ils avaient mal commencé l'année en envoyant en banissant un mod permettant de jouer à Bloodborne à 60 FPS sur PS4 Pro et PS5 modifiées. Le mod existait depuis 4 ans et Sony ne semble avoir aucune intention de sortir un remaster officiel du hit de From Software. Mais Sony semble être passé à la vitesse supérieure.
Dire que Concord a été un bide est un doux euphémisme. Le jeu multi de Fireside Studios est sorti le 23 août 2024. Les serveurs ont fermé le 6 septembre 2024 et le studio a disparu le 29 octobre 2024. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Il y a deux jours, un groupe de fans ont annoncé avoir développé un serveur custom permettant de jouer au jeu en montrant des vidéos du tout en action. Quelques heures plus tard, les vidéos en question étaient bannies de YouTube et le groupe de moddeurs annonçaient que le projet était plus ou moins mis en pause pour des raisons légales. La seule explication rationnelle est que c'était un tel bide pour Sony qu'ils feraient tout pour qu'il reste dans l'oubli mais c'était sans compter l'effet Streisand.
La grosse sortie de la semaine est le mod VRO pour Ready Or Not qui comme son nom l'indique ajoute un support complet des casques/manettes de réalité virtuelle au jeu de Void Interactive. Ca se télécharge sur Nexus et ça nécessite un grospécé mais le résultat est assez dingue. C'est peut-être la meilleure manière d'y jouer. J'oserais même dire que de toutes les manières, c'est le SWAT que je préfère. C'est évidemment gratuit et ça a été co-développé par VR Oasis et KITT, auteur du mod VR pour Mechwarrior 5. Comme d'hab, n'hésitez pas à leur payer un café.
Vous trouvez que les doublages de Arc Raiders sont mauvais ? C'est normal : ils sont générés par IA. On espère qu'Embark va rectifier le tir maintenant qu'ils ont plein de sous mais ça reste assez moche et ça risque d'être de plus en plus commun. Heureusement tout le monde n'est pas de cet avis. Un groupe de fans de Skyrim ont embauché huit acteurs professionnels pour varier un peu les voix anglaises du jeu. Ces acteurs ont réenregistré 5000 lignes de dialogues pour 45 PNJs. Le résultat s'appelle Skyrim Revoiced et se choppe chez Nexus.
Bethesda fait partie des studios pro-mods et sort même des modkits officiels pour ses jeux à l'exception de Fallout 76. Pour célébrer les 10 ans de Fallout 4, Bethesda a sorti une Anniversary Edition qui inclut le Creations Bundle, un pack de mods. Cette nouvelle édition a été accompagnée d'un bon gros patch. Passons sur le fait que cette nouvelle édition / le Creations Bundle soit payant. Normalement quand on fête un anniversaire, on donne des cadeaux. On n'en reçoit pas. Mais le tout a réussi un triple exploit :
"Bethesda never changes."
- le jeu est plus buggué qu'avant
- le pack de mods ne semble pas fonctionner pour tout le monde
- le patch a pété un bon paquet de mods
