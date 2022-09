Les vendredis à la mod : revisitez City 17 en VR

J'ai coutume de dire qu'il n'y a plus rien à faire avec un casque VR sur PC une fois qu'on a fini Half-Life: Alyx , mais des modeurs semblent vouloir encore me donner tort : on peut maintenant se refaire Half-Life 2 (ça fait un petit moment qu'on peut déjà jouer à Half-Life premier du nom en VR). Le mod VR dont on vous parlait il y a quelques semaines est maintenant disponible et, comble du confort, il se récupère directement depuis Steam . Il vous suffit de posséder HL2, ce qui est normalement le cas si vous êtes une personne un tant soit peu respectable, de coller le mod par dessus, et de replonger une nouvelle fois dans City 17.Le mod est encore en bêta mais le jeu peut déjà être parcouru intégralement en VR. Certaines armes, mais pas encore toutes, ont été refaites pour que vous puissiez voir vos mains les agripper au lieu de les voir flotter bêtement devant vous, et l'inventaire et le rechargement des munitions fonctionnent un peu comme ceux de HLA pour plus d'immersion. Je n'ai pas encore testé (il va me falloir plusieurs heures pour décoller la couche de poussière sédimentée sur le Quest) donc je ne peux pas dire ce que ça vaut réellement, mais en tout cas ça fait clairement partie de mes objectifs du week-end.