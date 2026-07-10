ACTU
Les vendredis à la mod : édition Proton
par CBL, email @CBL_Factor
Alors que les premières Steam Machines commencent à être livrées, Proton 11 vient de sortir de beta. On rappelle que Proton est la couche de compatibilité de Valve qui repose sur Wine et qui permet de jouer aux jeux Windows sur Linux. Proton 11 inclut les dernières versions de DXVK, VKD3D-Proton, DXVK-NVAPI et Wine Mono afin d'améliorer la compatibilité avec tout plein de jeux. Le tout est téléchargé automatiquement si vous utilisez SteamOS et la liste des changements est impressionnante.
Mais le plus important est celui-ci : "Added FEX-2605 for ARM64EC builds". FEX permet de faire tourner des jeux Windows x86 sur une machine Linux ARM. A la base c'est pensé pour le futur Steam Frame mais rapidement les gens se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir leurs jeux Steam sur n'importe quelle bécane ARM récente. Faisons un petit tour des solutions.
Si vous avez un appareil Android relativement puissant (téléphone ou console portable), vous pouvez jouer à vos jeux Steam dessus en installant GameNative directement via Google Play. L'appli est passée en 1.0 il y a un mois et il existe même une version que vous pouvez installer sur votre Meta Quest afin d'avoir un genre de Steam Frame avant l'heure ! Contrairement à GameHub qui nécessite plein de permissions bizarres, GameNative est 100% open source et supporte vos ludothèques GoG et EGS en plus de Steam.
C'est super simple : vous installez l'appli, vous vous connectez à vos comptes, vous téléchargez les jeux et GameNative se charge du reste. Vous pouvez aider la communauté en partageant la compatibilité des jeux que vous testez. Précisons que votre expérience va bien évidemment dépendre du type de jeu et de votre matos. Il va sans dire que les jeux 2D ou plus anciens tourneront plus facilement que les AAA récents. Mais vous serez surpris du résultat. L'AYN Thor, une console portable à $260 fait tourner sans problème Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes.
Si vous avez une console portable Android et que vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez remplacer Android par un nouvel OS appelé Armada. C'est une distribution Linux qui est globalement une repompte de SteamOS. Pour l'instant ça supporte les consoles portables à base de puces Qualcomm (AYN, AYANEO, Retroid Pocket 6...). ETA Prime a testé le tout sur sa AYN Odin 3 ($349) et le résultat est assez fou. On a vraiment l'impression de se retrouver devant un Steam Deck ARM. Il y a même le support des plugins Decky ! Un tuto complet se trouve ici.
Pour les consoles non supportées, vous pouvez installer ROCKNIX, une autre distribution Linux qui supporte une tonne de matos et qui vous permettra aussi d'installer la version ARM de Steam. N'oubliez pas d'installer aussi PortMaster qui permet de télécharger des tonnes de portages Linux de jeux PC. Vu que c'est du natif, ça tournera mieux que les jeux Steam. Il faut posséder les versions originales des jeux afin de copier les assets mais il y a aussi tout plein de freewares.
La console portable ARM la plus populaire au monde est bien entendu la Nintendo Switch. Si vous avez la permière version, elle se modifie très facilement et vous pouvez même installer Android dessus ainsi que d'autres distributions Linux comme Ubuntu Noble ou Fedora. Une fois Linux installé, vous pourrez installer Switchdeck qui permet d'installer Steam et ses jeux sur sa Switch. C'est relativement compliqué, ça n'utilise pas vraiment FEX et y'a pas grand chose qui tourne dessus mais rien que l'absurdité du concept est fantastique.
C'est un peu hors sujet mais c'est un projet sympa qui mérite sa place dans cette rubrique. Les portages PC de jeux console se multiplient à tel point qu'on a du mal à suivre. Mais ils ont tous un point commun : ils sont hébergés sur GitHub. Du coup SirDiabo a créé GitHub Launcher, un genre de Steam des portages qui télécharge automatiquement depuis GitHub. Une fois installé, vous pourrez télécharger et installer une tonne de portages consoles (N64, PS2, Gamecube...). Ca simplifie beaucoup les choses et c'est fort bien conçu. A noter que si vous téléchargez trop de choses, vous devrez utiliser le token de votre compte GitHub pour éviter d'être soumis à des quotas.
Mais le plus important est celui-ci : "Added FEX-2605 for ARM64EC builds". FEX permet de faire tourner des jeux Windows x86 sur une machine Linux ARM. A la base c'est pensé pour le futur Steam Frame mais rapidement les gens se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir leurs jeux Steam sur n'importe quelle bécane ARM récente. Faisons un petit tour des solutions.
Level 1 : Easy
Si vous avez un appareil Android relativement puissant (téléphone ou console portable), vous pouvez jouer à vos jeux Steam dessus en installant GameNative directement via Google Play. L'appli est passée en 1.0 il y a un mois et il existe même une version que vous pouvez installer sur votre Meta Quest afin d'avoir un genre de Steam Frame avant l'heure ! Contrairement à GameHub qui nécessite plein de permissions bizarres, GameNative est 100% open source et supporte vos ludothèques GoG et EGS en plus de Steam.
C'est super simple : vous installez l'appli, vous vous connectez à vos comptes, vous téléchargez les jeux et GameNative se charge du reste. Vous pouvez aider la communauté en partageant la compatibilité des jeux que vous testez. Précisons que votre expérience va bien évidemment dépendre du type de jeu et de votre matos. Il va sans dire que les jeux 2D ou plus anciens tourneront plus facilement que les AAA récents. Mais vous serez surpris du résultat. L'AYN Thor, une console portable à $260 fait tourner sans problème Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes.
Level 2 : Medium
Si vous avez une console portable Android et que vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez remplacer Android par un nouvel OS appelé Armada. C'est une distribution Linux qui est globalement une repompte de SteamOS. Pour l'instant ça supporte les consoles portables à base de puces Qualcomm (AYN, AYANEO, Retroid Pocket 6...). ETA Prime a testé le tout sur sa AYN Odin 3 ($349) et le résultat est assez fou. On a vraiment l'impression de se retrouver devant un Steam Deck ARM. Il y a même le support des plugins Decky ! Un tuto complet se trouve ici.
Pour les consoles non supportées, vous pouvez installer ROCKNIX, une autre distribution Linux qui supporte une tonne de matos et qui vous permettra aussi d'installer la version ARM de Steam. N'oubliez pas d'installer aussi PortMaster qui permet de télécharger des tonnes de portages Linux de jeux PC. Vu que c'est du natif, ça tournera mieux que les jeux Steam. Il faut posséder les versions originales des jeux afin de copier les assets mais il y a aussi tout plein de freewares.
Level 3 : Hard
La console portable ARM la plus populaire au monde est bien entendu la Nintendo Switch. Si vous avez la permière version, elle se modifie très facilement et vous pouvez même installer Android dessus ainsi que d'autres distributions Linux comme Ubuntu Noble ou Fedora. Une fois Linux installé, vous pourrez installer Switchdeck qui permet d'installer Steam et ses jeux sur sa Switch. C'est relativement compliqué, ça n'utilise pas vraiment FEX et y'a pas grand chose qui tourne dessus mais rien que l'absurdité du concept est fantastique.
Bonus Stage : GitHub Launcher
C'est un peu hors sujet mais c'est un projet sympa qui mérite sa place dans cette rubrique. Les portages PC de jeux console se multiplient à tel point qu'on a du mal à suivre. Mais ils ont tous un point commun : ils sont hébergés sur GitHub. Du coup SirDiabo a créé GitHub Launcher, un genre de Steam des portages qui télécharge automatiquement depuis GitHub. Une fois installé, vous pourrez télécharger et installer une tonne de portages consoles (N64, PS2, Gamecube...). Ca simplifie beaucoup les choses et c'est fort bien conçu. A noter que si vous téléchargez trop de choses, vous devrez utiliser le token de votre compte GitHub pour éviter d'être soumis à des quotas.