ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Commençons cette rubrique en parlant de la Xbox. Contrairement à la concurrence, vous pouvez installer ce que vous voulez sur les Xbox One/Cerises sans avoir à jailbreaker le bousin. Pour cela il faut devenir développeur Xbox. Le processus n'est pas simple mais le jeu en vaut la chandelle car après cela, vous pouvez coller des émulateurs et des applis. Ca rappellera des bons souvenirs aux gens qui ont moddé leur Xbox première du nom. D'ailleurs vous pouvez même installer Kodi qui s'appelait auparavant Xbox Media Center.
Le tout se télécharge à la main chez Emulation Revival (le nouveau nom de la Xbox Dev Store) mais il est possible d'automatiser les choses grâce à Xbox Homebrew Vault. C'est un utilitaire pour Windows/macOS/Linux qui permet de télécharger et d'uploader rapidement vers sa Xbox tout le catalogue Emulation Revival. En prime il y a même des outils de debug au cas où vous voulez aussi développer. Voici un petit tuto. Au niveaux perfs, la Xbox Series S fait tout tourner jusqu'à la Wii sans problème. Après les changements de prix récents ont rendu le tout nettement moins intéressant. Si vous trouvez une Xbox One pas chère, elle fait tourner toutes les consoles sans problème jusqu'à la Dreamcast.
Les gens me demandent souvent "CBL, où est-ce que tu trouves tes ROM ?". Je leur réponds que premièrement, ROM est un peu péjoratif. Appelons-les plutôt les "jeux du voyage". Deuxièmement, je leur dis qu'il est très important d'avoir les originaux et de créer ses propres copies sauvegardes. Jamais je n'aurais l'idée d'aller sur Archive.org pour télécharger des packs entiers de jeux comme ceux-ci. Ou comme ceux-là. Jamais non plus je n'aurais l'idée de sauvergarder les zips en question sur mon NAS ou sur un service en ligne comme Dropbox.
Changeons totalement de sujet avec l'annonce d'une nouvelle décompilation / portage PC d'un jeu N64 : Donkey Kong 64 ! Comme beaucoup de projets récents, il est fondé sur N64Recomp. Prochainement vous pourrez jouer à DK 64 sur Windows/macOS/Linux avec un framerate moderne et le support des écrans larges. Un des développeurs du projet a expliqué qu'il y a un autre projet de décompilation de DK 64 en court mais qu'il est codé à 100% par IA et qu'il n'a pas l'air très bon. L'utilisation de l'IA dans les projets amateurs et/ou open source est un sujet assez difficile car d'un côté ça permet à plus de monde de collaborer mais de l'autre la qualité du code est en train d'en prendre un coup. Les développeurs de Godot ont annoncé qu'ils vont refuser toute contribution créée par IA car le nombre de pull requests a explosé et ils en ont ras le bol de parler à des machines.
Jet Set Sekiro remporte la palme du croisement le plus improbable vu qu'il introduit des éléments de gameplay du jeu de Sega à celui de From Software. Concrètement il s'agit d'un niveau de Sekiro dans lequel on se ballade en skateboard en faisant des figures et en taggant les murs.
Les gens s'amusent bien avec les moteurs de vibration du Steam Controller. Vous saviez déjà qu'on pouvait les faire jouer de la musique mais un développeur a poussé les choses encore plus loin en créant un utilitaire qui permet au Steam Controller de bouger tout seul afin de rejoindre le puck pour se recharger exactement comme un robot-aspirateur. Ca se présente sous forme d'une page web qui utilise votre webcam pour faire de l'analyse d'image afin d'envoyer des commandes pour faire bouger automatiquement la manette. Un autre projet dans le même genre transforme la manette en voiture radio-commandée. Voilà qui rappellera des bons souvenirs aux amateurs de Metal Gear Solid premier du nom.
Le tout se télécharge à la main chez Emulation Revival (le nouveau nom de la Xbox Dev Store) mais il est possible d'automatiser les choses grâce à Xbox Homebrew Vault. C'est un utilitaire pour Windows/macOS/Linux qui permet de télécharger et d'uploader rapidement vers sa Xbox tout le catalogue Emulation Revival. En prime il y a même des outils de debug au cas où vous voulez aussi développer. Voici un petit tuto. Au niveaux perfs, la Xbox Series S fait tout tourner jusqu'à la Wii sans problème. Après les changements de prix récents ont rendu le tout nettement moins intéressant. Si vous trouvez une Xbox One pas chère, elle fait tourner toutes les consoles sans problème jusqu'à la Dreamcast.
Les gens me demandent souvent "CBL, où est-ce que tu trouves tes ROM ?". Je leur réponds que premièrement, ROM est un peu péjoratif. Appelons-les plutôt les "jeux du voyage". Deuxièmement, je leur dis qu'il est très important d'avoir les originaux et de créer ses propres copies sauvegardes. Jamais je n'aurais l'idée d'aller sur Archive.org pour télécharger des packs entiers de jeux comme ceux-ci. Ou comme ceux-là. Jamais non plus je n'aurais l'idée de sauvergarder les zips en question sur mon NAS ou sur un service en ligne comme Dropbox.
Changeons totalement de sujet avec l'annonce d'une nouvelle décompilation / portage PC d'un jeu N64 : Donkey Kong 64 ! Comme beaucoup de projets récents, il est fondé sur N64Recomp. Prochainement vous pourrez jouer à DK 64 sur Windows/macOS/Linux avec un framerate moderne et le support des écrans larges. Un des développeurs du projet a expliqué qu'il y a un autre projet de décompilation de DK 64 en court mais qu'il est codé à 100% par IA et qu'il n'a pas l'air très bon. L'utilisation de l'IA dans les projets amateurs et/ou open source est un sujet assez difficile car d'un côté ça permet à plus de monde de collaborer mais de l'autre la qualité du code est en train d'en prendre un coup. Les développeurs de Godot ont annoncé qu'ils vont refuser toute contribution créée par IA car le nombre de pull requests a explosé et ils en ont ras le bol de parler à des machines.
Jet Set Sekiro remporte la palme du croisement le plus improbable vu qu'il introduit des éléments de gameplay du jeu de Sega à celui de From Software. Concrètement il s'agit d'un niveau de Sekiro dans lequel on se ballade en skateboard en faisant des figures et en taggant les murs.
Les gens s'amusent bien avec les moteurs de vibration du Steam Controller. Vous saviez déjà qu'on pouvait les faire jouer de la musique mais un développeur a poussé les choses encore plus loin en créant un utilitaire qui permet au Steam Controller de bouger tout seul afin de rejoindre le puck pour se recharger exactement comme un robot-aspirateur. Ca se présente sous forme d'une page web qui utilise votre webcam pour faire de l'analyse d'image afin d'envoyer des commandes pour faire bouger automatiquement la manette. Un autre projet dans le même genre transforme la manette en voiture radio-commandée. Voilà qui rappellera des bons souvenirs aux amateurs de Metal Gear Solid premier du nom.