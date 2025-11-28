ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Aujourd'hui c'est Black Friday ! On va donc tout faire pour vous éviter de claquer votre argent durement gagné avec une petite sélection de mods, jeux gratuits et autres créations amateurs. On commence avec le retour d'Alerte Rouge 2 dans ... votre navigateur. Le projet Chrono Divide permet de jouer au jeu culte de Westwood simplement en allant sur un site web et en téléchargeant les données du jeu. Un lien vers la version hébergée par Archive.org rend les choses encore plus simple. Il ne s'agit pas d'un portage à base de Emscripten mais d'un vrai nouveau moteur web à base de Three.js pour le rendu. Pour l'instant seul le multi est jouable mais vous pouvez affronter l'IA si vous n'avez pas d'amis.
Restons dans le passé avec le projet eXoWin9X. Les différents eXo sont des packs de jeux PC qui incluent les jeux, l'émulateur qui va bien et une interface graphique pour lancer le tout. eXoWin9x est dédié aux jeux Windows 95/98 et le premier volume couvre la période 1994-1996 et pèse 262 Go. LGR a fait une longue vidéo sur le sujet.
On continue avec Diffusion, un mod/jeu gratuit utilisant le moteur Xash3D FWG lui-même fondé sur le Xash3D Engine, une version open source du GoldSource, le moteur d'Half-Life. Il est question d'un ancien membre du SWAT qui se retrouve embarqué dans une sombre histoire à base de corpo douteuse. C'est résolument cyberpunk et c'est le résultat de 10 ans de travail d'un type tout seul. Ca se télécharge chez ModDB et n'oubliez pas de prendre le hotfix. La campagne solo dure une dizaine d'heures et il y a du multi en deathmatch.
Vous pensez avoir retourné Elden Ring dans tous les sens ? Donnez sa chance à Elden Ring Reforged. Ce dernier vient de passer en 2.0 et comme son nom l'indique, il tente de modifier le jeu de From Software de fond en comble. Tout y passe : la carte principale, les donjons, les combats, les sorts, les armes,... Le wiki officiel peine à tout lister. Cette version 2.0 ajoute le support du mode multi officiel et est aussi compatible avec le mod Seamless Co-op.
Le projet S&box de Facepunch (Rust) en développement depuis plus de 5 ans n'est toujours pas sorti en version finale. Il faut dire que c'est le projet le plus ambitieux du studio. Le successeur spirituel du Garry's Mod est plus un moteur de jeu qu'un jeu et est fondé sur le Source 2. C'est d'ailleurs le seul jeu non-Valve utilisant le Source 2. Vous pouvez télécharger une version preview de l'éditeur via Steam et jouer à tout plein de jeux.
Depuis peu, vous pouvez même compiler le moteur et l'éditeur vous-même : Facepunch vient de rendre le tout open source sous licence MIT donc ultra-permissive. Le but est de vous permettre de sortir vos propres jeux totalement en dehors du futur écosystème S&box et sans avoir à payer la moindre royalty. En clair, il y a désormais un moteur open source de plus sur le marché. Le scripting se fait en C# donc si vous sortez de Unity ou de Godot, vous ne devriez pas être dépaysé.
